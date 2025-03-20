Текущий курс доллара удержать не смогут: украинцам рассказали, к какой стоимости валюты готовиться

До конца 2025 года официальный курс доллара в Украине может вырасти до 46 грн. Т.е., почти на 4,5 грн, по сравнению с текущим. Причиной же такой прогнозируемой девальвации нацвалюты эксперты называют произошедшее в 2024 году ухудшения платежного баланса. Впрочем, в госбюджете-2025 среднегодовой курс заложен на уровне 45 грн/доллар, а потому стоит понимать, что движение стоимости валюты будет "привязано" к этому показателю.

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О возможном существенном снижении курса говорится материале Украинского института будущего (UIF). В нем отмечается: в феврале же курс гривни "превысил ожидания". Так:

в UIF считали, что он составит около 42 грн/доллар;

Нацбанк, "даже не получив западное финансирование", в феврале держал курс около отметки 41,5 грн/доллар.

"Считаем, что НБУ сейчас перешел к активному сдерживанию инфляционных процессов из-за удержания курса национальной валюты. При этом мы также считаем, что курс устанавливается с учетом валютной корзины "доллар и евро". Укрепление евро с 1,03 до 1,08 к доллару влечет за собой укрепление курса гривны к доллару", – говорится в сообщении.

Впрочем, подчеркивают аналитики, текущее укрепление гривны является временным. И в дальнейшем курс нацвалюты значительно ослабнет.

"Фундаментальные факторы ухудшения платежного баланса в 2024 году будут толкать к девальвациинациональной валюты с курсом 46 грн за доллар до конца 2025 года", – резюмировали в UIF.

Что сделал с курсом доллара НБУ

В то же время, Нацбанк на 21 марта обновил официальный курс доллара до 41,54 грн. Что на 3 коп. ниже текущего значения.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине готовят переход на евро в качестве курсообразующей валюты. Соответственно, доллар перестанет быть таковой. В настоящее время Нацбанк обсуждает такой переход с рынком – однако предпосылок для того, что он произойдет в ближайшее время нет. Также нет оснований ожидать отказа Украины от гривни и перехода страны на евро.

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