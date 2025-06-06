Ситуация на рынке труда Украины обновилась: как меняются зарплаты

На украинском рынке труда сохраняется дефицит работников, что стимулирует рост номинальных зарплат. В то же время в реальном измерении этот процесс замедлился.

Видео дня

Об этом говорится в майском Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ). Эксперты отметили, что в целом в прошлом месяце рост количества поданных резюме в стране более чем в пять раз опережал показатель роста количества вакансий:

вакансии – выросли на 7% год к году;

– выросли на 7% год к году; резюме – выросли на 36%.

"Опережающий рост резюме несколько смягчил проблему нехватки работников, хотя она остается существенной и продолжает ограничивать деятельность предприятий. Сохраняется также значительное несоответствие между профессиями", – отмечают в НБУ.

Аналитики утверждают, что нехватка работников и в дальнейшем поддерживает рост номинальных зарплат. В то же время высокая инфляция обусловливает более медленное повышение реальных зарплат.

Впрочем, потенциал существенного роста зарплат в будущем ограничивается сопоставимостью ожиданий соискателей работы по оплате труда с предложениями работодателей. Также возрастает роль неценовых методов конкуренции за работников, таких как предоставление жилья, дистанционная работа и тому подобное.

Как ранее сообщалось, что с начала 2025 года работодатели подали уже 2 тысячи вакансий с предоставлением жилья, что на 30% больше, чем в прошлом году. Такая тенденция свидетельствует об остром кадровом дефиците и новой реальности рынка труда, где работника надо не только найти, но и обеспечить. Больше всего вакансий с предоставлением жилья сосредоточено в Киеве (330 предложений).

Между количеством актуальных вакансий и зарегистрированных соискателей работы на украинском рынке труда продолжает существовать значительный разрыв. Ежедневно на Едином портале вакансий доступно более 230 тысяч объявлений, тогда как официально зарегистрированных безработных только 127 тысяч.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские работодатели начали активно искать водителей, сварщиков, слесарей, трактористов и строителей – именно эти профессии стали самыми дефицитными в стране. При этом работодатели все чаще берут женщин и молодежь без опыта, готовы обучать на месте и платить конкурентные зарплаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!