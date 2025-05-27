В Украине стремительно растет количество вакансий с жильем: где ищут больше всего и что предлагают

С начала 2025 года работодатели подали уже 2 тысячи вакансий с предоставлением жилья, что на 30% больше, чем в прошлом году. Такая тенденция свидетельствует об остром кадровом дефиците и новой реальности рынка труда, где работника надо не только найти, но и обеспечить. Больше всего вакансий с предоставлением жилья сосредоточено в Киеве (330 предложений).

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Об этом сообщает Государственная служба занятости. С января по май 2025 года уже подано 2 тысячи вакансий с условием обеспечения жильем, это на 30% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда таких предложений было всего 1,5 тысячи.

За весь прошлый год таких вакансий было 3,5 тысячи, и судя по темпам 2025-го, этот показатель будет существенно превышен. Больше всего подобных предложений традиционно поступает из Киева и Киевской области. В столице за отчетный период было зафиксировано 330 вакансий с жильем, 148 из них остаются актуальными. В Киевской области – 276, из которых сейчас открыто 132.

Среди лидеров по этому показателю также Днепропетровская (72 вакансии), Хмельницкая (68) и Полтавская области (67). Наименьшее количество вакансий с жильем – в прифронтовых регионах, где ситуация с безопасностью усложняет как трудоустройство, так и проживание.

На украинском рынке труда сейчас значительно больше вакансий, чем зарегистрированных соискателей работы. Ежедневно на Едином портале вакансий доступно более 230 тысяч объявлений, тогда как официально зарегистрированных безработных всего 127 тысяч. Такой разрыв заставляет компании прибегать к нестандартным подходам: предлагать жилье, оплачиваемое питание, релокацию, гибкий график и тому подобное.

Чаще всего жилье предлагают в сферах строительства, логистики, агросекторе, а также в производстве. Этот подход выгоден как для бизнеса, который нуждается в рабочих руках "здесь и сейчас", так и для самих работников, которые из-за войны потеряли дома или вынужденно переехали в другие регионы.

HR-эксперты отмечают, что новая тенденция – это ответ на изменения в демографии рабочей силы. Многие украинцы, особенно мужчины, мобилизованы или временно потеряли доступ к стабильной занятости. Поэтому компании, чтобы удержать или привлечь сотрудников, формируют "пакеты выживания", куда входит и жилье.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские работодатели начали активно искать водителей, сварщиков, слесарей, трактористов и строителей - именно эти профессии стали самыми дефицитными в стране. При этом работодатели все чаще берут женщин и молодежь без опыта, готовы обучать на месте и платить конкурентные зарплаты.

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