"Ситуация беспрецедентна": в Кабмине рассказали, сколько украинцев находятся за границей
После начала полномасштабной войны количество беженцев из Украины достигло беспрецедентного масштаба. За пределами страны находятся 6,2 млн украинцев.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная в программе "Укринформ: вечерний стрим", передает УНН. "Та ситуация, с которой Украина столкнулась сегодня, после полномасштабного вторжения, беспрецедентна. Сейчас у нас действительно большая внутренняя и внешняя миграция", – подчеркнула Бережная.
Данные о количестве выехавших из Украины министерство формирует на основе сведений Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Евростата, мобильных операторов, аналитических учреждений и Государственной пограничной службы.
Она также рассказала, что в Украине более 5 миллионов зарегистрированных внутренне перемещенных граждан. 68% украинских беженцев – женщины, а среди взрослых – еще большая гендерная диспропорция. По словам Александра Исакова из Bloomberg Economics, если не удастся убедить женщин трудоспособного возраста вернуться,это обойдется Украине в 10% годового довоенного ВВП (валового внутреннего продукта).
Следует отметить, что это $20 млрд в год в худшем случае. Украинское правительство имеет амбициозные планы касательно послевоенной реконструкции, которая должна удвоить размер экономики до 2032 года, но Министерство экономики говорит, что Украине не хватает 4,5 млн работников и предпринимателей, необходимых для достижения этой цели. Оно имеет цель заполнить разрыв с помощью смеси возвращающихся беженцев (60% из которых имеют дипломы) и иностранных талантов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше минимальный оклад (одна из составляющих зарплаты) повысили на 1 тыс. грн (до 25,3 тыс. грн в эквиваленте), минимальная ставка для работающих по договору поручения составляет 210 грн в час. В месяц, в зависимости от количества рабочих часов, это 42,6-53,2 тыс. грн.
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