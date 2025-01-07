Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Украины прекратить транзит российского газа повлекло за собой рост цен на голубое топливо в Европе на 20%. По его словам, это ставит под угрозу конкурентоспособность европейской экономики, особенно Центральной Европы.

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Об этом Сийярто написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что в последнее время цены на газ в Европе стали намного выше.

Как заявил глава венгерского МИД, "даже самые фанатичные брюссельцы" не могут отрицать, что конкурентоспособность Европейского Союза в последнее время "резко ухудшилась".

Сийярто назвал основными причинами этого явления искусственное сокращение поставок газа, а также блокирование определенных маршрутов его поставки. По его словам, последним событием, приведшим к росту цен, стало прекращение транзита российского газа через территорию Украины.

"С момента закрытия украинского транзитного маршрута цена на природный газ на европейском рынке выросла на 20 процентов", – заявил Сийярто.

Он заявил, что такое решение Украины "поставило европейскую экономику в затруднительное положение" и противоречит договоренностям об ассоциации с ЕС, предусматривающим обеспечение энергоснабжения. Правда, при этом он "забыл", что военное вторжение в другое государство противоречит всем международным нормам, и если бы не было агрессии РФ в отношении Украины, транзит газа не прекращался бы.

Сийярто также рассказал, что встретился с главой МИД Словакии Юрием Бланаром, чтобы "проанализировать ситуацию", сложившуюся после прекращения транзита газа РФ.

"Мы договорились, что соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной должно уважаться обеими сторонами, и это соглашение также предусматривает сохранение маршрутов транспортировки энергоносителей", – добавил венгерский министр.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия окончательно потеряла европейский газовый рынок: Украина остановила транзит газа через свою ГТС. При этом цены на голубое топливо в Европе выросли всего на 5% (до €50 за МВт·ч). Это доказывает, что Европа больше не зависит от российского газа.

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