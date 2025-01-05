Россия окончательно потеряла европейский газовый рынок, такого не было десятилетиями: повлияет ли на тарифы в Украину и что с Приднестровьем

Россия окончательно потеряла европейский газовый рынок: транзит газа через украинскую ГТС приостановили. Контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" закончился 31 декабря 2024 года, а новый документ не подписали. При этом шансов подписать такой договор в условиях полномасштабной войны немного. Пока Приднестровье остается без газа, а словацкий лидер придумывает, как отомстить президенту Владимиру Зеленскому, цены на газ в Европе выросли всего на 5% (до 50 евро за МВт·ч) . Это доказывает: Европа больше не зависит от российского газа.

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О том как остановился транзит и к чему это приведет, читайте в материале OBOZ.UA.

Конец эпохи российского газа: почему транзит остановили

Транзит российского газа в ЕС остановлен. За десятилетия Россия зарабатывала сотни миллиардов долларов, поставляя голубое топливо в страны Европы. Глава Кремля Владимир Путин использовал газ как оружие, шантажируя и создавая искусственные кризисы. Но эта эпоха осталась позади.

Украина больше не имеет обязательств обеспечивать транзит российского газа в Европу. Если до конца декабря 2024 года действовал подписанный пятилетний контракт, то сейчас никаких обязательств нет.

Еще несколько месяцев назад рассматривали вариант замены российского на "азербайджанский газ". На самом деле Азербайджан бы выкупал российский газ и из России через Украину продавал бы его в ЕС. Такая схема кардинально ситуацию не изменила: страна-агрессор сохранила бы свое влияние на европейский рынок.

"Обычно вопрос газовых контрактов решался в последние дни декабря уже под новый год. Были разговоры, что транзит можно продолжить на определенных условиях, объяснив это гуманитарной целью. Потому что и Приднестровье осталось без газа, и некоторые европейские партнеры дерутся в истерике" , – рассказывает OBOZ.UA собеседник в правительстве. При этом министр энергетики Герман Галущенко, как добавляет собеседник, против продолжения транзита российского газа.

Официальная позиция Украины: Россия за счет продажи своих энергоресурсов получает средства для финансирования войны, поэтому нельзя помогать экспортировать газ. "Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Объем поставок газа через Украину за последние несколько лет и так сократился до исторического минимума (и это на фоне остановки других маршрутов). Большинство стран ЕС отказалось от топлива из страны-агрессора. Яркий пример – Германия. До войны немцы на 60% зависели от российского газа. А уже два года тому назад подписали дополнительные контракты с норвежской Equinor. С этого момента на 60% Германия зависит от Норвегии.

Также немцы подписали контракты на поставку сжиженного газа от американских ConocoPhillips и Venture Global. Времени для того чтобы найти замену российскому поставщику, было достаточно. ЕС смог преодолеть историческую зависимость от российского газа, которая началась еще при СССР.

Украина, ЕС, Приднестровье и Россия: как и на кого повлияет остановка транзита

Украина: больше придется платить бизнесу, а для ГТС придется искать новое применение

На заседании правительства премьер-министру Денису Шмыгалю отчитались директор "Оператора ГТС" (ОГТС) и профильный министр. Мол, система подготовлена к работе в условиях отсутствия транзита российского газа. Правда, "Оператор ГТС" лишился своего дохода, потому что фактически работал за счет поступлений из РФ. Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в четыре раза повысила тарифы ОГТС. На население это не повлияет, а вот промышленным потребителям придется платить больше.

"Тарифы на газ и тепло для бытовых потребителей в случае принятия тарифа Оператора газотранспортной системы Украины не меняются, они зафиксированы на весь отопительный сезон", – заявил глава НКРЭКУ Юрий Власенко во время рассмотрения этого вопроса на заседании комиссии.

По оценкам консалтинговой компании ExPro Украина получила от России за транзит за время действия пятилетнего контракта 6,2 млрд долларов. То есть в среднем компания будет терять по 1,2 млрд долларов (также снизятся и расходы на обеспечение транзита). Для сравнения, по итогам 9 месяцев 2024 г. Группа Нафтогаз получила 23,3 млрд грн чистой прибыли. Это около 554 млн долларов в эквиваленте.

Украинские газовые хранилища одни из крупнейших в Европе, а газотранспортная система способна прокачивать 146 млрд кубометров. Вероятно, уже после войны, когда ситуация с безопасностью стабилизируется, украинскому правительству придется поработать над тем, чтобы ГТС продолжала функционировать.

ЕС: угрозы Фицо и пустые обвинения

Венгрия и Словакия – две страны ЕС, упорно игнорировавшие необходимость искать альтернативу российскому газу. Венгрия получает голубое топливо через Турецкий поток, а вот Словакия без украинского транзита покупать дешевое голубое топливо из РФ не может.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в последние недели был едва ли не главным ньюз-мейкером Европы. В декабре после того, как Зеленский заявил о намерении не продолжать транзит, Фицо уехал в Москву и встретился с Путиным. "Встреча была ответной реакцией президента Украины В. Зеленского на мой личный вопрос в четверг, когда он сказал, что против любого транзита газа через Украину на нашу территорию", – объяснил Фицо контакты с кремлевским руководителем.

Фактически Фицо признался, что он использовал Путина, чтобы насолить Зеленскому. Когда это не сработало, Фицо пригрозил перестать продавать электроэнергию Украине (в результате Словакия может потерять 200 млн долларов ежегодно), а затем заявил, что готов сократить поддержку украинских беженцев.

"Объявляю, что мы готовы вести переговоры и договориться в коалиции о прекращении поставок электроэнергии и значительном сокращении поддержки украинских граждан, находящихся на территории Словацкой Республики", – заявил Фицо. Однако ни прекращение электроэнергии, ни сокращение помощи беженцам кардинально ситуацию не изменят. Украина может компенсировать остановку импорта тока, нарастив поставки из других стран.

Хотя позже государственный оператор электросетей Словакии SEPS заверил, что продолжит поставлять электроэнергию в Украину и будет выполнять подписанные контракты, что и произошло после 31 декабря. Но даже в случае бойкота со стороны Словакии, другая европейская страна Польша согласилась закрыть дефицит электроэнергии в Украине.

Приднестровье: ситуация действительно сложная

Худшая ситуация в Приднестровье, где проживает около полумиллиона человек. Ранее "Газпром" поставлял пророссийскому правительству газ бесплатно, а теперь поставки остановлены. "Молдовагаз" заявила, что готова помочь Приднестровью купить голубое топливо за границей на замену российскому топливу.

Однако средств на закупку газа нет. "Газпром" платил Приднестровью газом, чем фактически помогал удержаться пророссийскому правительству. Кроме того, Россия уже несколько десятков лет держит на территории Приднестровья около 1700 своих военных.

"Приднестровью с гуманитарной целью может помочь ЕС. Речь идет о 5,7 млн кубометров в сутки. Почему этим вопросом не занимались, думаю, возможно из-за праздников, европейская бюрократия и без того очень медленная", – рассказывает собеседник OBOZ.UA в украинском правительстве. О том, что с 1 января могут прекратиться поставки газа в Приднестровье, было известно заранее. Однако подготовку к этому провалили.

Из-за отсутствия газа в Приднестровье:

полностью прекращена работа всех промышленных предприятий, кроме продовольственных;

отключено централизованное отопление и горячее водоснабжение;

запасов газа хватит всего на 10–20 дней в зависимости от района.

Неофициально также звучал сценарий сохранения минимальных объемов транзита российского газа через Украину в гуманитарных целях и для поставок исключительно в Приднестровье. Однако стоимость транзита в таком случае должна быть значительно выше.

В ExPro отмечают: "последние поставки российского газа через Украину останавливались в 2009 г. (7-20 января) из-за неурегулированных вопросов между Украиной и Россией относительно условий поставки и транзита газа. Кроме того, в 2006 г. (1-4 января) Россия также останавливала поставки газа через Украину из-за разногласий между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" по ценам на газ и тарифов на транзит". Однако еще ни разу не было ситуации, когда транзит российского газа планировали остановить через Украину навсегда.