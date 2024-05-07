Секторальные санкции США работают: финансовые потоки РФ сократились – FT

Введенные Соединенными Штатами секторальные санкции против Российской Федерации работают на практике. Они уже привели к сокращению финансовых потоков, которые в Кремле использовали для подпитки войны против Украины.

Об этом написало Financial Times, ссылаясь на высокопоставленных западных чиновников и российских финансистов. "Ограничения США против банков, финансирующих торговлю средствами, используемыми для вторжения Владимира Путина в Украину, значительно затруднили перемещение денег в Россию и из нее", – сказано в статье.

В первом квартале 2024 года произошло падение объемов торговли РФ с такими ключевыми партнерами, как Турция и Китай. Это случилоь после того, как Вашингтон нацелился на международные банки, помогавшие Москве.

Указ президента США Джо Байдена, принятый в конце прошлого года, побудил кредиторов отказаться от российских контрагентов и избегать валютных операций, заявили собеседники издания.

Анна Моррис, заместитель помощника министра финансов США по международным делам, считает, что Кремлю "сложнее получить доступ к финансовым услугам". "Определенно, цель состоит в том, чтобы значительно затруднить движение этих денег, увеличить издержки для россиян и трения в системе", – добавила она.

Москве приходится развивать сеть посредников, чтобы обойти ограничения. Даже для транзакций, которые не имеют ничего общего с российской военной машиной.

Один из российских инвесторов пожаловался, что ситуация "с каждым месяцем все труднее и труднее" и России грозит "превращение в Иран".

Как писал OBOZ.UA:

– В конце 2024 года Raiffeisen Bank International начнет существенное сокращение своего бизнеса в России. Соответствующее предписание банковская группа получила от Европейского центрального банка. "Райффайзен Банк" входит в десятку крупнейших банков РФ по размеру активов.

– В начале мая США объявили о введении санкций против более 300 субъектов в пределах Российской Федерации и за ее пределами. Среди них предприятия, оказывавшие помощь агрессору в закупке необходимых для войны против Украины технологий.

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