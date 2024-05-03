Один из крупнейших банков свернет работу в России: гендиректор назвал дату

В конце 2024 года Raiffeisen Bank International (RBI) начнет существенное сокращение своего бизнеса в России. Соответствующее предписание банковская группа получила от Европейского центрального банка (ЕЦБ). "Райффайзен Банк" входит в десятку крупнейших банк РФ по размеру активов.

Об этом глава RBI Йохан Штробль заявил в ходе конференц-звонка с аналитиками, сообщают росСМИ. Он уточнил, что сокращение операций начнется в третьем квартале года.

"Есть ожидание, что имплементация начнется в третьем квартале, вряд ли раньше. Сейчас мы составляем план и анализируем, что возможно сделать и что придется сделать. Затем оценим, какой эффект это окажет на результаты за год", – заявил Штробль.

При этом он объяснил, что сокращение бизнеса в РФ подразумевает почти полную остановку кредитования – банк не будет выдавать новые кредиты "за несколькими исключениями" и будет ждать погашения уже выданных ссуд.

Как уже сообщалось, Raiffeisen Bank International объявила о намерении свернуть деятельность в России еще вначале полномасштабного нападения РФ на Украину. Через год группа сообщила, что рассматривает два сценария выхода с российского рынка – продажу "дочки" или вывод этого актива из состава группы.

Штробль назвал продажу российского бизнеса "самым быстрым и прозрачным" способом выхода с рынка. За последние два года группе поступали заявления о заинтересованности от многих российских и иностранных партнеров, добавил он.

Кроме того, власти Австрии призвали Raiffeisen Bank International отказаться от покупки его российской "дочкой" доли в строительной группе Strabag, связанной с путинским миллиардером Олегом Дерипаской. Сумма сделки оценивается в 1,5 млрд евро. Полученные акции хотели передать материнской компании в качестве дивидендов, чтобы сохранить их в качестве долгосрочной инвестиции. Источник Reuters сообщил, что представители Центрального банка Австрии предостерегли RBI, что в ответ на это соглашение США могут наложить на банк санкции.

Ранее OBOZ.UA сообщал о давлении, которое Австрия оказывает на Украину, чтобы Raiffeisen Bank исключили из списка спонсоров войны в обмен на новые санкции против РФ. В противном случае австрийское правительство могло бы проголосовать против 12-го пакета санкций Европейского Союза против России.

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