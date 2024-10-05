Сколько стоит земля в Украине: озвучена стоимость гектара, в одной из областей она достигла рекордных отметок

В Украине стоимость земли зависит не только от качества почвы, но и от удаленности от России. Чем дальше от агрессора, тем дороже стоит гекратр. Самая большая цена – в одной из западных областях.

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Так, согласно данным opendatabot, самая дорогая земля в Ивано-Франковской области. За гектар в среднем требуют 134,2 тыс. га. При этом, в Киевской области гектар стоит 78,5 тыс. грн. В Полтавской области гектар земли стоит 61,2 тыс. га. Во Львовской области каждый гектар земли просят 67,6 тыс. грн, в Волынской области - 66,6 тыс. грн.

До нападения РФ в феврале 2022-го, в среднем, продавали 10 тысяч га в неделю, в настоящее время продажи упали в 4 раза - до 2,5 тысяч га в неделю. В общей сложности по состоянию на конец октября продано 289 тысяч га – это менее 1% от общей площади с 42,4 миллиона га сельскохозяйственной земли в стране.

Средняя стоимость гектара за все время работы на рынке земли составляет около 37 тысяч грн за гектар. Первый месяц после возобновления работы в мае 2022 цены достигали 43 тысяч грн за гектар.

Стоимость земли сельскохозяйственного назначения не может быть меньше ее нормативно-денежной оценки — такое ограничение установлено до 2030 года. Этот показатель определяется как капитализированный рентный доход с участка, то есть зависит от его площади и типа почвы. Самая высокая цена за 1 га – была в центральной части страны. Однако из-за ситуации с безопасностью сейчас самая дорогая земля в западной части Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинские аграрии будут получать от государства по 2 тыс. грн. за 1 га угодий – однако только при работе на территории боевых действий. Правительство утвердило соответствующий порядок предоставления поддержки сельскохозяйственным производителям.

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