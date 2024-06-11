Рост цен в Украине ускорился втрое: какие продукты подорожали сильнее всего

В Украине по результатам мая 2024 года темпы инфляции ускорились втрое. За месяц цены выросли на 0,6%, тогда как в апреле этот показатель составлял 0,2%. Инфляция в годовом измерении тоже оживилась, но не так заметно – с 3,2% до 3,3%. Среди включенных в статистический отчет продуктов питания за май сильнее всего подорожали фрукты и овощи.

Рекордсменом по снижению цен остаются яйца. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Цены на продукты: как изменилась стоимость в мае

В целом продукты питания за месяц подорожали на 0,9%. Более всего в мае выросли цены на такие продукты:

фрукты – "плюс" 10,4%;

овощи – 1,3%;

рыба и продукты из рыбы – 0,9%;

хлеб – 0,8%;

сахар – 0,6%.

В то же время, цены на яйца по сравнению с апрелем снизились на 14,3%. Подешевело и молоко – на 1,5%.

Что еще подорожало в Украине

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%. Как объясняют в Госстате, такая динамика связана с удорожанием табачных изделий на 1,4%.

Рост цен в сфере здравоохранения составил 0,9%. В первую очередь он произошел за счет повышения цен на фармацевтическую продукцию на 1,2%.

Цены на транспорт выросли тоже на 0,9%. Основная причина – подорожание топлива и смазочных материалов на 1,1%.

Кроме того, на 0,1% подорожала коммуналка. Рост произошел за счет роста тарифов на содержание и ремонт ("плюс" 0,5%), подорожания услуг по управлению многоквартирными домами (0,8%) и уборе мусора (0,4%).

Напомним, прогноз НБУ предусматривает ускорение инфляции до 8,2% по итогам 2024 года. Это произойдет из-за давления на цены, обусловленного ростом издержек бизнеса на оплату труда, последующим восстановлением потребительского спроса, исчерпанием влияния временных факторов (в частности, низкой сравнительной базы).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине во многих сферах количество вакансий уже превысило количество желающих работать. О дефиците на рынке труда говорят представители почти всех отраслей.

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