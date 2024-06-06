Тяжелая ситуация на рынке труда: где в Украине не хватает сотрудников и почему вакансий больше, чем желающих работать

В Украине во многих сферах количество вакансий уже превысило количество желающих работать. О дефиците на рынке труда говорят представители почти всех отраслей. Киевская подземка из-за нехватки рабочих вынуждена изменить интервал движения поездов, а бизнес не может возобновить полноценное производство.

О том, каких сотрудников не хватает больше всего и какие зарплаты предлагают украинцам на самых популярных вакансиях, читайте в материале OBOZ.UA.

Каких вакансий больше всего и кого не хватает

К примеру, на площадке robota.ua в мае 2021-го количество активных кандидатов достигало 93-95 тыс. А в мае 2024-го – всего около 49 тыс.

Сайт также отображает количество новых вакансий. В мае этого года – около 26,8 тыс. В мае 2021-го было максимум 26,2 тыс. новых вакансий.

То есть сейчас количество предложений о работе превысило показатели до полномасштабной войны. А количество резюме, наоборот, снизилось почти вдвое. На графике можно увидеть, как изменялось соотношение новых вакансий и активных резюме.

Конкурент robota.ua – сайт work.ua – фиксирует количество новых за неделю вакансий и резюме. 7 мая это соотношение было на уровне 62,5 тысячи вакансий на 67,2 тысячи резюме. Это почти один к одному: в такой ситуации далеко не все работодатели смогут найти работников. При этом в мае 2021-го, по данным этой же площадки, на 43,4 тыс. вакансий было 71 тыс. резюме.

Эта статистика также подтверждает: количество вакансий уже превысило уровень до полномасштабной войны. А количество резюме значительно уменьшилось. В НБУ объясняют: в некоторых сферах на одну открытую вакансию приходится в среднем меньше одного резюме. То есть некоторые компании вообще не могут найти сотрудников.

Для ищущих работу дефицит кадров предоставил несколько возможностей: во-первых, работодатели, чтобы удержать работников, вынуждены повышать зарплаты. Во-вторых, стало гораздо легче найти работу после увольнения.

Однако гораздо больше от такой ситуации недостатков.

Замедляются темпы восстановления страны, из-за дефицита кадров не может полноценно развиваться бизнес. Влияет это и на качество услуг. К примеру, Киевский метрополитен заявил, что вынужден увеличить интервал движения поездов (на 1 минуту) в межпиковые часы и на 45 секунд – в период пиков.

Причина – огромный дефицит кадров. Открыто 83 вакансии машинистов электропоездов, 48 – электромехаников, 161 – слесарей и токарей. "Согласно опросам бизнеса, остро ощущается нехватка работников рабочих специальностей, а также в сфере логистики и розничной торговли. Но и во многих других секторах сохраняется существенный дефицит кадров", – сообщают в НБУ.

В НБУ уверены, что в результате войны такая напряженная ситуация на рынке труда будет сохраняться еще длительное время. На этапе восстановления страны бизнес будет еще активнее соревноваться за новых работников. В результате безработица будет постепенно снижаться, а зарплаты будут расти довольно быстро. НБУ прогнозирует, что уже в 2025 году реальные заработные платы превысят уровень полномасштабной войны.

Больше всего не хватает работников в следующих областях:

обслуживание;

рабочие профессии (с опытом работы);

продажи;

розничная торговля;

гостинично-ресторанный бизнес;

логистика;

руководство среднего звена;

транспорт;

бухгалтерия.

Эксперт рынка труда Наталья Слинько рассказывает OBOZ.UA: есть дефицит кадров почти во всех сферах. Особенно тяжело найти специалистов с опытом работы.

"У нас сейчас на предприятии открыто 29 вакансий. Общаемся с коллегами: большая проблема у тех, кто имеет мужские коллективы, где выполняется тяжелая физическая работа. У нас не хватает двух водителей, и найти их невозможно. Был один человек, которому повестку вручили через 20 минут после того, как он оформился. И он забрал документы сразу и сказал, что работать не будет, мобилизовался или уклоняется от мобилизации", – рассказывает маркетинг-директор одного из запорожских предприятий.

Мобилизация даже 7% сотрудников может привести к значительному кризису на предприятии. При этом крупнейшее металлургическое предприятие страны заявляет о мобилизации каждого шестого (а это 16%).

Где больше всего вакансий и сколько платят

И в НБУ, по результатам исследований, и в Европейской бизнес-ассоциации говорят о том, что работодатели вынуждены повышать зарплаты даже в сложных экономических условиях – в первую очередь из-за дефицита кадров, чтобы не потерять работников. В прошлом году средняя зарплата выросла на 17,3%.

Где больше всего вакансий (по городам, по данным большого кадрового портала):

Киев – 30 682

Львов – 7494

Днепр – 7008

Одесса – 6131

Харьков – 3079

Винница – 2397

Ивано-Франковск – 2349

Запорожье – 2017

Хмельницкий – 1834

Дистанционно – 6827

Сейчас средняя зарплата в Украине уже превышает 18 тыс. грн. А по результатам 2024 года может составить более 20,5 тыс. грн. При этом зарплаты отличаются в зависимости от города. Если в Киеве в среднем платят 23,5 тыс. грн, то в Запорожье – всего 17 тыс. грн. Высокие зарплаты также во Львове (21,5 тыс. грн), где бизнес-активность увеличилась за счет большого количества переселенцев и релоцированного бизнеса.

Зарплаты среди самых популярных вакансий (данные большого кадрового портала):

Продавец-консультант – 16 800 грн

Менеджер по продажам – 27 500 грн

Водитель – 25 300 грн

Администратор –18 000 грн

Повар – 20 000 грн

Бухгалтер – 21 000 грн

Кассир – 16 000 грн

Бариста – 16 000 грн

Грузчик – 17 500 грн

Подавляющее большинство украинских работодателей намерено повысить зарплаты своим работникам в 2024 году. Об этом сообщили 72% участников соответствующего опроса. При этом в большинстве случаев повышение запланировано на уровне 11-15%, говорится в исследовании, проведенном профильной бизнес-ассоциацией. На значительное повышение (25%) зарплат могут рассчитывать сотрудники 20% принявших участие в опросе работодателей.

Дефицит кадров после войны может даже усилиться. Это будет сдерживать восстановление экономики, восстановление государства. По оценкам Минсоца, не будет хватать более 4 млн работников. Разрешить эту ситуацию можно только комплексно: создавая условия для возвращения беженцев, привлекая на рынок труда несовершеннолетних и пенсионеров, а также рассматривая возможность привлечения работников из других стран.