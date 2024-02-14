Россию нужно наказать за сотрудничество с Северной Кореей и Ираном: Украине обратилась к FATF

Россию нужно остановить в ее стремлении подорвать глобальную финансовую безопасность, а также усилить связи с Ираном и Северной Кореей. Для этого Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) должна выпустить соответствующее расширенное заявление, а кроме того, внести РФ в свой черный список.

С таким обращением выступили Государственная служба финансового мониторинга и Министерство финансов и Украины. В украинской финансовой разведке отметили: решительных действий от FATF ожидают уже на ближайшем заседании группы, запланированном на 19-23 февраля.

"Появляется все больше безоговорочных доказательств того, что незаконная деятельность России угрожает глобальному миру и безопасности. ... Активизация сотрудничества России с Ираном и Северной Кореей позволила последним зайти в мировую финансовую систему, используя "черный ход". Для решения этой проблемы FATF должна внести Россию в черный список и предупредить международную финансовую систему о рисках, которые создает Россия. Отсутствие действий приведет к еще большей опасности для мировой экономики и нивелирует достижения FATF и ее членов в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения", – говорится в сообщении.

У FATF не получается сдержать Россию

При этом подчеркивается: все действия, предпринятые FATF против России к настоящему времени не принесли желаемого результата. Ведь с одной стороны, год назад группа:

приостановила членство России за нарушение ключевых принципов организации;

выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о торговле оружием между Россией и государствами, находящимися под санкциями ООН;

выразила глубокую обеспокоенность злонамеренной киберактивностью, происходящей из России.

Но с другой, эти действия "не смогли сдержать Россию", которая с тех пор становится все более воинственной и углубляет связи с Северной Кореей и Ираном. В частности, отмечается, она:

Использовала северокорейские баллистические ракеты и боеприпасы в Украине, в том числе в декабре 2023 и январе 2024 года.

"Приобретение таких ракет и конвенционных вооружений у Северной Кореи является серьезным нарушением как санкций ООН, так и принципов FATF", – отметили в Минфине.

Все больше использует БПЛА иранского производства для продолжения своего незаконного вторжения и усиления атак против гражданского населения Украины.

Создала общую платежную систему, чтобы помочь Ирану обойти SWIFT, и объединила банковские системы двух стран.

"В конце этого месяца ожидается, что Мьянма также присоединится к российской платежной системе. После этого Россия удвоит финансовое сотрудничество со всеми странами, внесенными в черный список FATF", – признали в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, около половины из 50-ти перевозивших российскую нефть танкеров прекратили ее транспортировку. Причина – санкции, введенных США. В частности, несколькими днями ранее судно NS Leader, принадлежащее компании "Совкомфлот", пребывая у берегов Португалии, сразу же отказалось от курса в Россию после того, как попало под ограничения.

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