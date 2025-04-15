"Россия заплатит": в Украине будут фиксировать не только материальные, но и моральные потери от войны
Украина запускает систему учета неимущественного ущерба от войны – депортаций, убийств, пропавших без вести, как часть Государственного реестра поврежденного имущества. Все данные будут интегрированы с другими государственными реестрами и будут являться основанием для будущих компенсаций в рамках международного механизма.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В действующий Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате войны, теперь интегрируется система учета информации о неимущественном ущербе. Речь идет о фиксации:
- депортаций граждан Украины в РФ или на оккупированные территории;
- убийств гражданского населения российскими военными;
- пропавших без вести лиц в условиях боевых действий или оккупации.
Это нововведение является частью масштабного подхода к восстановлению справедливости и формированию международного компенсационного механизма. Система будет находиться в ведении Министерства социальной политики и будет технически интегрирована в другие государственные реестры и базы данных.
Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что расширение реестра – это еще один шаг в реализации государственной стратегии под названием "Россия заплатит". В основе этой стратегии создание надежного и международно признанного механизма фиксации всех потерь, понесенных Украиной в результате войны.
Сегодня в рамках Реестра ущерба уже действуют девять категорий, по которым украинцы могут подавать заявления. До конца 2025 года планируется открыть все 45 категорий – это позволит покрыть как имущественные, так и неимущественные аспекты ущерба.
Такой учет имеет не только юридическое значение, но также политическое и гуманитарное. Подтверждение фактов нарушений прав человека и массовых преступлений создает основу для:
- дальнейших обращений в международные суды;
- создания специального компенсационного фонда;
- восстановления справедливости для пострадавших семей и громад.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, программа єВідновлення в Украине теперь предусматривает возможность использовать компенсацию за разрушенное Россией жилье для строительства дома на собственном земельном участке. Важно, чтобы такой участок не располагался на территории ведения активных боевых действий и находился в собственности заявителя.
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