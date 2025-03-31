Украинцы получат выплаты на строительство новых домов: как изменили єВідновлення

Программа єВідновлення в Украине теперь предусматривает возможность использовать компенсацию за разрушенное Россией жилье на строительство дома на собственном земельном участке. Важно, чтобы такой участок не располагался на территории ведения активных боевых действий и находился в собственности заявителя.

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Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины на заседании 31 марта, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль. "Совершенствуем алгоритм получения компенсации за уничтоженное индивидуальное жилье для его восстановления", – отметил он.

Как объяснил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, этим решением єВідновлення было расширено. "Получайте компенсацию за уничтоженное жилье и самостоятельно стройте новый дом на своей земле. Восстанавливайте, если вы владелец земельного участка на территории, где нет активных боевых действий", – сообщил Федоров и уточнил, что первые 600 семей получат средства на восстановление на собственном участке уже на этой неделе, то есть до 6 апреля.

Чтобы получить средства заранее необходимо подать заявление о получении компенсации за уничтоженное жилье, выбрав денежную компенсацию через Действие или ЦНАП. Чтобы воспользоваться услугой онлайн, нужно:

в Действии в разделе "Сервисы" выбрать естьВосстановление;

из списка выбрать "Выплата на строительство" и кликнуть "Подробнее";

и кликнуть "Подробнее"; нажать "Просмотр деталей" и проверить данные;

кликнуть "Выбрать объект" и выбрать объект, на котором начнется строительство;

нажать "Подтвердить" и выбрать счет для выплаты;

проверить личные данные и нажмите "Отправить".

Чтобы воспользоваться услугой, нужно:

в Дії в разделе "Сервисы" выбрать єВідновлення;

из списка выбрать "Выплата на строительство" и кликнуть "Подробнее";

и кликнуть "Подробнее"; нажать "Просмотреть детали" и проверить данные;

кликнуть "Выбрать объект" и выбрать объект, на котором начнется строительство;

нажать "Подтвердить" и выбрать счет для выплаты;

проверить личные данные и нажмите "Отправить".

После рассмотрения будет назначена сумма компенсации, которая отобрразится в Дії. Следующим шагом станет регистрация сообщения о начале строительных работ на портале Действие или в ЦНАПе.

При этом, как уточняют в Министерстве развития громад и территорий, получение средств происходит в два этапа: сначала 50%, а после отчета еще 50%. Отчет подается после того, как потрачено 90% от первого транша компенсации. Также потребуется прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости, но только после того, как будет начислена компенсация в Дії.

"Вы имеете 18 месяцев для расхода первого транша и 36 месяцев для проведения строительных работ в целом. После их завершения необходимо предоставить финальный отчет", – говорится в сообщении.

Средства, полученные в рамках компенсации, можно потратить на четко обозначенные цели. Это:

разработка проектной документации;

закупка строительных материалов;

оплата строительных работ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам не будут выплачивать компенсации через Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, сразу по четырем категориям потерь. Среди них – вред, причиненный не на территории Украины, а также убытки, нанесенные до 24 февраля 2022 года.

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