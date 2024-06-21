Россия усиливает связи с КНДР и Ираном: Госфинмониторинг готовит ответ в FATF

Государственной службы финансового мониторинга (Госфинмониторинг) Украины обеспечивает подготовку к очередному заседанию Международной группы по противодействию отмыванию денег (FATF). В частности, ведомство продолжает привлекать внимание FATF к нарастающим рискам и угрозам, которые провоцирует Россия, особенно в сотрудничестве с Ираном и КНДР.

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Об этом сообщила пресс-служба Госфинмониторинга. Отмечается, что пленарное заседание и заседания соответствующих рабочих групп FATF состоятся 23-28 июня в Сингапуре.

Отмечается, что во время заседания в Сингапуре одним из ключевых вопросов должно быть сдерживание растущих усилий России, направленных на усиление ее связей с Северной Кореей, имеющих прямые признаки нарушений Резолюций СБ ООН. В связи с этим, накануне заседаний FATF Министерством финансов Украины совместно с Госфинмониторингом обнародовали -релиз, в котором призвали FATF принять действия для защиты безопасности мировой финансовой системы и внести Hоссию в "черный" список на ближайшем gленарном заседании.

"Россия продолжает систематически нарушать принципы FATF, предоставляя Ирану и Северной Корее черный ход к мировой финансовой системе. Россия также пытается препятствовать объективным техническим процессам – от наложения вето на механизм мониторинга санкций в отношении Северной Кореи в рамках ООН до обещания отправить делегатов на предстоящее пленарное мероприятие FATF, несмотря на приостановку своего членства в организации. В настоящее время FATF имеет подавляющее количество доказательств в поддержку эскалации ограничительных мер против рисков России. Настало время для решительных действий", – заявил глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский.

После предварительного заседания Госфинмониторингом осуществлен свод всех заявлений FATF по поводу рисков России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину. Согласно последнему заявлению FATF:

"Члены FATF с беспокойством отмечают потенциальные риски для международной финансовой системы, включая растущую финансовую связь России со странами, подпадающими под действие контрмер FATF, рисками финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также злонамеренной кибердеятельностью и атаками с использованием программ. Ввиду серьезности этих рисков многие члены FATF принимают проактивные меры для собственной защиты и защиты мировой финансовой системы. FATF призывает все юрисдикции продолжать сохранять бдительность в связи с вышеупомянутыми рисками. Как и с начала агрессивной войны Российской Федерации, члены FATF будут продолжать следить за ситуацией и рисками, угрожающими мировой финансовой системе. Как приостановленный член FATF, Российская Федерация все еще остается ответственной за выполнение своих обязательств по имплементации стандартов FATF", – напомнили в Госфинмониторинге.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина усилит обмен разведывательной финансовой информацией с европейскими партнерами. Соответствующие международные договоры межведомственного характера были заключены с подразделениями финансовой разведки Германии, Норвегии и Гибралтара.

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