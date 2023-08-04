Россия украдет деньги "неугодных" иностранцев: Путин подписал закон

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке денег иностранцев, попавших под ограничения РФ. Среди них – и граждан Украины, имевшие активы в стране-агрессоре.

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Блокировать операции с деньгами и имуществом таких людей должны будут все финансовые организации России, сообщают росСМИ. В противном случае, отмечается, те могут "нарваться" на санкции со стороны Центробанка РФ – "вплоть до отзыва лицензии".

Заработает закон через полгода. Среди лиц, против кого он может быть применен, как организации и граждане различных стран, так лица без гражданства и целые государства

"Плюс подконтрольные им всем юрлица, имеющие более 50% голосов в высшем органе управления. В том числе совместно у нескольких блокируемых", – говорится в сообщении.

При этом, подчеркивается, работать с фигурантами "черного списка" нельзя будет даже букмекерам и тотализаторам. Их лишили права как принимать ставки, так и выплачивать выигрыши.

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