Россия удвоила расходы на войну в Украине, несмотря на дыру в бюджете: Reuters раскрыл суммы

России пришлось удвоить план военных расходов на 2023 год, т.к. Кремль уже потратил на войну в Украине больше, чем рассчитывал. Только за полгода 2023-го РФ направила на военные нужды 5,59 трлн рублей ($58,2 млрд) – это более 19% всех бюджетных расходов страны-агрессора, запланированных на этот период.

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Также уже потраченная сумма оказалась на 600 млрд рублей ($6,2 млрд) больше, чем было запланировано потратить за весь год. После этого, по данным Reuters, военный бюджет РФ на 2023 год был удвоен – до 9,7 трлн рублей ($100,9 млрд).

То есть в целом Россия уже израсходовала 57,4% своего нового годового оборонного бюджета. "Рост военных расходов... уже привел к дефициту бюджетных финансов в размере около $28 млрд, что усугубляется падением доходов от экспорта. Увеличение расходов на оборону может еще больше увеличить дефицит", – говорится в материале.

"Это еще одно доказательство того, что санкции необходимо усиливать и экономически душить Россию. Потому что они увеличивают бюджет на убийство украинцев", – прокомментировал статистику глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Кремль старательно ищет альтернативные источники доходов. Например, с 2024 году в РФ введут для крупных компаний "налог на сверхприбыль", а 4 августа Владимир Путин подписал закон о блокировке денег иностранцев, попавших под ограничения РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще одним маркером экономических проблем России стал стремительный отток капитала. Так, с начала широкомасштабного вторжения в Украину его объемы достигли $253 млрд, что составляет 13% ВВП РФ.

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