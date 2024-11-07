Россия просит Зимбабве прислать рабочих: что предлагает взамен

Россия попросила Зимбабве прислать ей строителей. Причина – дефицит рабочей силы в стране.

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Об этом сообщает The Herald. Отмечается: в обмен на отправку рабочих Россия предложила поделиться с Зимбабве опытом строительства социального жилья.

В самой же африканской стране, подчеркивается, выразили заинтересованность в предложении. Поэтому пригласили представителей РФ к себе для подробного обсуждения вероятной будущей сделки.

В то же время, в самой России отмечают, что местные компании массово ищут работников в странах Африки. В частности, в первой половине 2024 года:

число вакансий в Кении выросло в 39 раз;

в Зимбабве – в 15 раз;

в Камеруне – в 10 раз;

Замбии – в 8 раз.

Также, отмечается, россияне искали рабочие руки в Сьерра-Леоне, Габоне и Центральноафриканской Республике (ЦАР).

"Число африканских мигрантов в России растет с каждым годом. ... Африканские трудовые мигранты занимают абсолютно разные ниши на рынке труда: некоторые действительно заняты в достаточно низкоквалифицированных профессиях, например в строительстве, работают на складах, в сельском хозяйстве, другие же занимают высокие руководящие посты в крупных российских компаниях", – рассказали росСМИ.

В то же время, подчеркивается, приток трудовых мигрантов в Россию сокращается. Во многом это обусловлено:

снижением курса рубля;

ужесточением миграционного законодательства;

формированием альтернативных миграционных векторов;

сменой приоритетов экономической политики в странах Центральной Азии.

В то же время, Россия начала импортировать сливочное масло из ОАЭ и Турции для сдерживания роста цен и обеспечения доступности продукта на внутреннем рынке. С декабря 2023 года цена на сливочное масло в России выросла на 25,7%, что вызвало беспокойство среди потребителей.

Ранее значительную часть импорта сливочного масла в Россию обеспечивала Латинская Америка, в том числе Аргентина и Уругвай. Однако из-за санкций, введенных западными странами, импорт из этого региона значительно сократился. Из поставляемых в 2014 году 25 тысяч тонн объемы упали до 2,8 тысяч тонн в 2024 году. Беларусь, которая остается крупнейшим поставщиком сливочного масла для России, увеличила экспорт до 110 тысяч тонн, что на 9% больше по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, продукты питания в России могут подорожать еще на 8-20% в 2025 году из-за общей инфляции, растущих транспортных расходов и высокой ключевой ставки Центробанка. Особенно это коснется импортных продуктов, сезонных фруктов и овощей.

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