Россия платит КНДР нефтью за боеприпасы для войны с Украиной, поставки уже начались – Financial Times

Россия начала прямые поставки своей нефти в Северную Корею (КНДР) – вопреки санкциям ООН, рассчитываясь таким образом за полученные боеприпасы. Поставки начались 7 марта и с тех пор по меньшей мере 5 северокорейских танкеров вышли из порта Восточный на Дальнем Востоке России. На Западе уже назвали такое сотрудничество полномасштабной атакой на санкционный режим. Который, признается, сейчас находится на грани краха.

Об этом сообщает Financial Times. Отмечается: прямая продажа Россией нефти КНДР "еще больше укрепляет связи между авторитарными режимами".

"Все суда, плавающие под флагом Северной Кореи и классифицируемые как танкеры для перевозки нефтепродуктов, подошли к одному и тому же причалу российской нефтяной компании в порту Восточный, где они, по-видимому, произвели погрузку. Спутниковые снимки подтвердили, что после этого 2 корабля отправились в северокорейский порт Чхонджин, где, по-видимому, разгрузились", – говорится в сообщении.

Нефть в обмен на боеприпасы

При этом подчеркивается: прямая продажа Россией нефти КНДР, вероятно, является частью больших договоренностей между странами. В рамках которых в августе 2023 года РФ получила "тысячи контейнеров с боеприпасами".

"То, что мы видим сейчас, – это четкая бартерная договоренность "оружие в обмен на нефть", открыто нарушающая санкции. И которая демонстрирует траекторию пути России к государству-преступнику", – признал бывший координатор группы ООН, которая следит за санкциями против Северной Кореи, Хью Гриффитс.

Санкции на грани краха

В то же время, отмечается, действия России прямо нарушают санкции против КНДР, которые были введены в 2017 году – в ответ на испытания Пхеньяном ядерного оружия. И которые глава Кремля "Владимир Путин подписал лично".

Более того, констатировал Гриффитс, эти поставки нефти являются полномасштабной атакой на сам санкционный режим. Который, по его словам, "сейчас находится на грани краха".

Гриффитса поддерживает научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Джозеф Бирн. Который отмечает: действия России наглядно показывают, как будут развиваться события, если санкции против КНДР будут отменены. И это происходит в то время, когда:

ограничения все еще действуют;

идут дебаты об их эффективности.

"Пока продолжаются дебаты об эффективности санкций, мы видим, что будет происходить, если санкции будут отменены. Это сильно поможет Северной Корее", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, Северная Корея стала основным военным союзником России в ее агрессии против Украины. Без снабжения вооружений из этой страны Кремлю будет крайне сложно вести войну.

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