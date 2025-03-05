Россия может больше не увидеть замороженные 200 млрд евро: как Европа хочет использовать деньги Кремля

Из-за новой политики администрации США Франция не настроена размораживать российские суверенные активы, иммобилизованные после начала полномасштабной агрессии против Украины. Эти средства могут быть использованы для кредитов для Украины.

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На правах анонимности французские чиновники уже сообщили Politico, что представители правительства страны уже провели частные обсуждения судьбы арестованных активов со своими немецкими коллегами.

В то же время официально министр экономики Франции Эрик Ломбар эту идею отверг. Он пояснил, что эти активы не могут быть арестованы, поскольку это нарушит международные соглашения, потому что Франция не находится в состоянии непосредственной войны с Россией.

Тем временем из-за готовности президента США Дональда Трампа отказаться от поддержки европейской безопасности Евросоюз готовится самостоятельно укреплять свою оборону и поддерживать Киев. На фоне приостановки военной помощи Украине и налаживания контактов с Россией, несмотря на нарушение ею международных конвенций, европейские государства вновь заинтересовались темой использования около 200 млрд евро активов России, замороженных в европейских банковских учреждениях.

В то же время страны Балтии и Северной Европы настаивают на немедленной передаче этих активов Украине. Однако Франция рассматривает возможность использования их только для обеспечения дополнительных кредитов для поддержки Украины.

Ранее некоторые другие высокопоставленные французские чиновники в последние дни публично заявляли, что активы РФ могут стать для Брюсселя мощным рычагом влияния на Кремль во время мирных переговоров – при посредничестве США или нет. Ранее в Financial Times сообщили, что правительства Франции, Германии и Великобритании обсуждают их использование, чтобы заставить Россию уважать мирное соглашение.

В офисе французского президента Эммануэля Макрона это отрицают. Хотя сам он во время визита в Белый дом на прошлой неделе заявил, что замороженные активы должны быть использованы в переговорах. Французский министр по вопросам Европы Бенджамин Хаддад также сказал, что правительство страны рассмотрит использование этих активов в качестве рычага давления, однако отметил наличие юридических трудностей – поскольку конфискация активов без четких законных полномочий может отпугнуть.

В то же время в Великобритании это единодушно поддерживают. И хотя нынешнее правительство Германии выступает против такого варианта, будущий канцлер Фридрих Мерц, вероятно, может изменить избранный курс – депутат от его Христианско-демократического союза уже призвал использовать активы России для поддержки Украины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, после начала полномасштабной агрессии России в 2022 году страны "Большой семерки" (G7) заморозили около 300 млрд евро в активах Центрального банка РФ. Подавляющее большинство из них (около 190 млрд евро) хранится в центральном депозитарии безопасности Бельгии Euroclear, а меньшие суммы – во Франции, Великобритании, Японии, Швейцарии и США. В прошлом году эти страны использовали доходы от этих активов для погашения ссуд Украины на сумму $50 млрд, но "базовые" активы не трогались.

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