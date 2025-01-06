На украинских АЗС существенно переписали цены на бензин: ожидаются еще большие перемены

Украинские АЗС значительно повысили стоимость бензина А-95. Так, 6 января они продают его в среднем по 55,86 грн/л, что сразу на 31 коп./л віше, чем в начале года – 2 января цена ресурса составляла средние 55,55 грн/л. При этом в экспертной среде ожидают, что в ближайшие дни рост цен продолжиться – по прогнозам, он составит до 1 грн.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: удорожание стало результатом ряда процессов. В частности, перебоев с логистикой из-за шторма в Черном море.

"Много судов с топливом, которые направлялись в порты Дуная, задержались. Что ускорило рост цен", – говорится в материале.

Кроме того, отмечается, мировые цены на нефть выросли – из-за холодной погоды в США и Европе, а также дополнительных мер по стимулированию китайской экономики. При этом ее удешевление пока не прогнозируется. А потому на этой неделе (6-12 января) цены на бензин на АЗС "могут вырасти на 1 грн/л".

"Шторм ускорил рост цен. Помимо этого удорожанию способствовали высокие нефтяные котировки, не исключительно, что тренд удорожания нефти будет продолжаться. Никакого тормозящего фактора я пока не вижу", – признал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Более того, отметил он, после грядущего повышения цены в среднем на 1 грн/л, возможно еще одно – тоже на 1 грн/л.. По прогнозам, оно состоится ближе к концу января.

Сколько бензин стоит на АЗС

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 6 января крупные сети АЗС разливают бензин по 51,95-58,99 грн/л. Дешевле всего:

Авантаж 7 – 51,95 грн;

Фактор – 52 грн.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR, ОККО, WOG – 58,99 грн/л. А также:

Neftek – 57,99 грн/л;

Shell – 57,82 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Черновицкой области будут судить продавца контрафактного топлива. Установлено, что он действовал в составе преступной группировки, которая реализовывала контрафакт на АЗС на территории ряда областей – в частности, Ивано-Франковской.

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