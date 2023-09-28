Россия хочет скопировать валютную модель Китая, но потерпит неудачу – Newsweek

В России хотят скопировать валютную модель Китая. То есть ввести две разные версии своей валюты: для внутреннего и внешнего использования. Однако в РФ такая система работать не может.

Об этом пишет издание Newsweek. Проблемы с рублем продолжаются, и министр экономического развития России Максим Решетников предложил пойти по пути Китая, который использует разные версии своей валюты, юаня.

"Мы обсуждаем это с ЦБ", – добавил Решетников, уточнив, что его предложение - "не вопрос двух курсов" по валюте, что было бы "чрезвычайно вредно". Скорее он сказал: "Мы должны установить четкий мониторинг и четкое понимание того, сколько рублей у нас находится в обращении за рубежом и как они туда попадают".

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Хотя это всего лишь предложение, создание версии китайской валютной системы может не сработать для России. "Китайский экспорт и партнеры по экспорту очень диверсифицированы, поэтому для них работает отдельная валюта", – сказал Крис Уифер, главный исполнительный директор стратегических консультантов Macro Advisory Ltd.

"Однако российская экономика значительно меньше, а экспорт в основном либо связан с глобальными базовыми ценами в долларах США, либо с относительно небольшим числом стран", – сказал он Newsweek. "Фактически, в России уже существует бивалютная система с рублем и долларом США".

В этом году рубль резко обесценился – на 26 процентов, что сделало импортные товары более дорогими, а расходы на отдых за границей резко возросли. "Но это не касается большинства россиян, которые покупают местные или азиатские импортные товары и не выезжают за пределы страны", – сказал Уифер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время руководство Нацбанка заявило о намерении вернуться к гибкому курсу наличного доллара. И отказаться таким образом от фиксированного, который сейчас составляет 36,56 грн.

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