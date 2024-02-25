"Российский только корпус": РФ в своем оружии использует западные технологии, Ермак озвучил решение

Россия в своем оружии использует западные технологии. При этом микросхемы, чипы попадают в РФ от европейских компаний, продающих свои товары вроде бы для третьих стран. Решить эту проблему можно только комплексно, при этом дипломатия может не помочь.

"Извините, иногда отходить от стандартов дипломатии. Мы защищаем нашу страну и нам не до заканчивающихся ничем этэкетов и разговоров. Надо комбинировать разные подходы", - рассказал во время форума "Украина. Год 2024" глава Офиса президента Андрей Ермак. В числе достижений он назвал решение парламента Узбекистана присоединиться к санкциям.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов добавил, что иногда в "российском оружии" российского- только корпус. При этом немногие комплектующие из Китая, на самом деле большинство – попадают из западных стран.

"Вместе работаем по санкциям. Этого мало, потому что все видят эти ракеты, поэтому этого мало. Вопрос вторичных санкций и готовы ли правительства стран бить по своим компаниям, которые продают компоненты, которые понятно как используются... То, что делаем с врагом - наносим удары по местам, где скапливается это вооружение", – сказал Буданов.

Отметим, что во время форума также провели спектакль российского вооружения. Как оказалось, большинство из них используют западные технологии.

Результаты санкций:

200 млрд долларов – падение профицита торговли;

113 млрд долларов – потеря экспортных поступлений нефти;

55 млрд долларов – потеря нахождения газа;

400 млрд долларов – общие потери из-за санкций

"Санкции работают не так быстро... Но уровень санкций, который у нас есть, это уже мировой рекорд", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA, 21 февраля в Евросоюзе согласовали 13-й пакет санкций против страны-террористки России, но официально он будет утвержден 24-го числа в годовщину начала великой войны. В санкционный пакет вошли около 200 компаний и физических лиц, но не попали новые меры. Представитель Украины в ЕС назвал 13-й пакет "скромным" и призвал к более существенным ограничениям в 14-м пакете.

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