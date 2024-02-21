Польша стреляет себе в ногу, она получает от Украины намного больше, чем отдает, – Гетманцев

Блокируя границу, поляки "стреляют себе в ногу" – ведь в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а Украина импортировала из Польши на 6,6 млрд долларов. Разница – почти двойная.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: двусторонняя торговля является более выгодной для Польши – особенно при условии действующих асимметричных ограничений на наш аграрный экспорт, где Украина уже согласилась на компромиссы.

"По данным польского "госстата", в 2023 году на Украину приходилось 3,2% всего товарного экспорта из Польши. По этому показателю мы были на 7-м месте среди торговых партнеров, обогнав США и таких членов ЕС, как Испания, Словакия, Венгрия. При этом динамика роста польского экспорта в Украину в 2023 году была наибольшей, если брать первую десятку стран – крупнейших торговых партнеров", – подчеркнул нардеп.

Более того, отметил он, фактический баланс торговли с Польшей для Украины является гораздо более отрицательным, чем это видно по официальной статистике, – "в силу занижения импорта". Тогда как Украина для Польши, "по данным их статистики, является большим партнером как страна-импортер".

"В случае с блокированием автомобильных таможенных переходов – это реальный выстрел себе в ногу. Потому что наша двусторонняя торговля в целом и так является более выгодной для Польши, тем более при условии действующих асимметричных ограничений на наш аграрный экспорт (где мы уже согласились на компромиссы)", – констатировал нардеп.

Поляки рискуют остаться без работы

В то же время министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский предупредил протестующих на границе с Украиной фермеров, что полное закрытие границы может обернуться против них самих. В частности, результатом этого может стать:

остановка польского экспорта товаров в Украину;

потеря многих рабочих мест.

Поляков сравнивают с россиянами

В свою очередь, генконсул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич извинилась перед украинцами за действия поляков на границе, назвав их позором. При этом она вспомнила о событиях Варшавского восстания, отметив: ранее считала, что только россияне, которые тогда отказали в посадке самолетам союзников с помощью для Варшавы, "могут спокойно смотреть, как истекает кровью другая нация".

"А что сегодня делают "польские" фермеры и транспортники? Я не верю, что они поляки. Настоящий поляк никогда не ударит ножом в спину соседу, который борется за свободу. Стыд и позор. Прошу прощения у воюющей Украины, простите", – сказала Дзвонкевич.

При этом она подчеркнула: ее заявление касается не требований бастующих, а того, как именно они добиваются их выполнения. "Дело не в требованиях, а в форме протеста", – отметила генконсул.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Украина начала искать способы увеличения объема экспорта своей продукции до довоенного уровня – причем в обход Польши. В частности, планируется проложить дополнительный маршрут через реку Дунай.

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