'Путин, разберись с Украиной, с Брюсселем и с нашим правительством': польские фермеры на границе пробивают очередное дно. Фото

Польские "фермеры" уже перестают скрывать свое настоящее лицо и открыто демонстрируют, что действительно стоит за блокированием границы и откуда, как говорится, ноги растут у этих по своей сути антиукраинских протестов. На очередной такой акции появился открыто пропутинский баннер, прямо призывавший российского диктатора к агрессии против Украины, Евросоюза и даже самой Польши.

На это обратило внимание польское издание Wyborcza. Журналисты опубликовали фото баннера, размещенного на тракторе протестующих.

"Путин разберись с Украиной, и с Брюсселем, и с нашим правительством", – написано на плакате.

Его вывесил на свой трактор один из польских "фермеров", блокирующих автостраду в Гожичках на границе с Чехией. Он также на пару к баннеру прикрепил к своей машине еще и огромное знамя СССР.

Украинцам хорошо известно, что именно с такого "приглашения" – лозунгов "Путин введи войска" и красных тряпок – началось вторжение РФ в наше государство. Как известно и то, что настоящие поляки, которые сколько помогали и помогают украинцам, не желают такой "путинской помощи" своей стране. Поэтому возникает риторический вопрос: кем на самом деле являются те лица, которые объявляют такие лозунги.

Польские журналисты пообщались с организаторами протеста, но они открестились от этого митингующего, заявив, что каждый участник самостоятельно несет ответственность за подобные надписи.

Поляки осудили поступок такого "фермера". Свое возмущение они выразили в соцсети Х.

"Отправить его на фронт под Бахмут, конечно, что на российскую сторону";

"Эта красная тряпка в Польше запрещена, если так можно, то что будет дальше? Свастика?";

"Пахнет российской пропагандой на километр", – возмущаются поляки.

Отреагировала на поступок протестующего и польская полиция. Правоохранители задержали "фермера". Ему предъявлены два обвинения: за разжигание и восхваление путинской агрессивной войны и пропаганду тоталитаризма.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на блокировку поляками границы с Украиной. Он подчеркнул, что на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее всего, в политике.