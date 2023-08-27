Российский миллиардер попросил Евросоюз снять с него санкции – Financial Times

Соучредитель "Яндекса", российский миллиардер Аркадий Волож попросил Европейский Союз (ЕС) снять с него санкции. Они были наложены после начала полномасштабного вторжения войск страны-террористки РФ в Украину.

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Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник. Юристы Воложа подали официальный запрос о снятии санкций через несколько дней после того, как соучредитель "Яндекса" публично осудил вторжение в Украину.

Власти ЕС рассмотрит обращение в сентябре, пишет FT, не уточняя дату. Решение Воложа публично осудить войну "задает сложный вопрос" перед блоком, снимать ли санкции с крупных бизнесменов, на основании того, что они публично разорвали связи с Кремлем, сообщили два западных чиновника.

Источник, близкий к Воложу, в свою очередь обратил внимание на то, что "есть сотни других попавших под санкции российских бизнесменов, которые внимательно следят за тем, что делает Брюссель".

Несколько недель назад Волож впервые с февраля 2022 высказался о российском вторжении в Украину. "Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы", — цитирует Воложа ВВС.

Как сообщал OBOZREVATEL, США расширили персональные санкции против россиян. Так, в список внесены основатели российской Альфа-Групп Петр Авен и Михаил Фридман, а также Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

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