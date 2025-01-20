Российский бизнес не может вернуть свои деньги из-за границы: чем это ему грозит

После того, как США ужесточили санкции против банковского сектора России, почти треть валютной выручки российских компаний застряла за границей – экспортеры не могут вернуть ее в страну. Это негативным образом сказывается на компаниях страны-агрессора, ведь значительным образом влияет на их способность вести дальнейшую деятельность, включая импортные закупки.

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В частности, проблемы с расчетами особенно негативно отразились на компаниях, работающих в сфере сырьевого экспорта. А также высокотехнологичного оборудования, сообщают росСМИ.

"Проблемы обязательно возникают, если банк в России находится под санкциями США (попал в список SDN). Приходится менять банк на другой, который пока не находится в SDN листе. ... Однако иностранные банки могут отказываться проводить платежи на счета даже неподсанкционных кредитных организаций, если видят риски секторальных санкций", – говорится в сообщении.

В целом же, констатируется, задержки в возврате валютной выручки пагубно повлияют на дальнейшую деятельность российских компаний. Ведь они приведут к замедлению импортного потока в Россию.

Дело в том, отмечается, что из-за сложившейся ситуации многие экспортеры вынуждены ограничивать расчеты со своими контрагентами. А потому подрядчики не смогут начать новые импортные поставки.

Напомним: санкции против банковского сектора РФ США ввели в конце ноября 2024 года. Под ограничения попали:

Газпромбанк и его дочерние компании в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Южной Африке и на Кипре;

более 50 российских банков, в том числе небольшие и средние финансовые учреждения (включая "Дом.РФ", "Агророс" и БКС-Банк);

более 40 реестров ценных бумаг;

российская альтернатива SWIFT Система передачи финансовых сообщений (СПФС);

15 чиновников, включая 11 официальных представителей Центробанка РФ, участвующих в продвижении СПФС и поддержке международных финансовых операций РФ;

филиалы российских банков в Шанхае (ВТБ) и Нью-Дели (Сбербанк).

Россия может оказаться на грани банкротства

Шведский экономист и дипломат Андерс Аслунд считает, что Россия может исчерпать свои ликвидные финансовые резервы к осени 2025 года. Что может привести ее к финансовому кризису.

По его словам, ликвидные активы Фонда национального благосостояния существенно сократились с 117 млрд долларов в 2021 году до примерно 31 млрд долларов в конце 2024 года. При нынешних темпах расходов эти резервы могут быть исчерпаны в течение 2025-го, что создаст существенную угрозу экономике России.

В целом же финансовая стабильность России находится под значительным давлением – поскольку ее резервы быстро сокращаются, и без значительного увеличения доходов они могут иссякнуть. Зависимость же страны от экспорта энергоресурсов делает их чувствительными к мировым колебаниям цен, что влияет на способность поддерживать финансовую стабильность.

Как сообщал OBOZ.UA, в ЕС не видят причин для отмены санкции против России. Ведь, считают там, кремлевский диктатор Владимир Путин не изменил своих целей.

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