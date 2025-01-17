Компании с ЕС финансируют войну в Украине: сколько миллиардов заплатили России в 2024 году

Европейские компании в 2024 году пополнили бюджет Российской Федерации на 3 миллиарда долларов, а также оказывали ее предприятиям жизненно важную техническую поддержку. Это нивелирует действие санкций и других мер, ослабивших способности страны-агрессорки к ведению полномасштабной войны против Украины

Видео дня

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев ("Слуга народа"). По его подсчетам по состоянию на начало 2025 года 930 компаний из государств Евросоюза и "Большой семерки" являются крупными плательщиками налога на прибыль в РФ.

"Общая выручка 827 предприятий из ЕС составила 81,4 млрд долларов, что ниже показателя 2022 года (111,4 млрд долларов), однако их отчисления налога на прибыль сохранились на уровне 3 млрд долларов. В связи с повышением ставки налога на прибыль в 2025 году с 20% до 25% ожидается, что в нынешнем году "взнос" компаний из ЕС и G7 в финансирование российского вторжение в Украину вырастет", – пишет Гетманцев.

Кроме того, в прошлом году экспорт нефти и нефтепродуктов принес России 192 млрд долларов (на $3,8 млрд больше, чем в прошлом, причем продажи именно нефти выросли на $4,5 млрд) Кроме того, российский газовый монополист "Газпромом" на 13% нарастил объемы поставка трубопроводного газа в Европу – с 28,3 млрд до 32 млрд кубометров.

Таким образом, исходя из средневзвешенной посчитанной правительством РФ стоимости 1000 кубометров, трубопроводная поставка газа в ЕС может принести в российский бюджет около $10,8 млрд. А поставки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ вообще достигли рекордного уровня – 17,8 млн тонн ( +2 млн тонн до 2023 года), совокупной стоимостью более чем в 7,4 млрд евро.

"Крупнейшим поставщиком российского сжиженного газа является завод "Ямал СПГ" компании "Новатек" (санкции коснулись только другого проекта компании "Арктик СПГ-2"). России было бы трудно транспортировать свою продукцию из "Ямала СПГ", особенно зимой, когда цены находятся на максимуме, если бы не помощь в обслуживании специализированных судов ледового класса… в европейских портах", – отмечает Гетманцев.

По его словам, в 2024 году две европейские верфи (во Франции и Дании) предоставляли техническое обслуживание 14 из 15 специализированных арктических танкеров Arc7 – только такие могут доставлять добываемый и сжиженный в Арктике российский газ в Европу. На одном из европейских ремонтных предприятий объяснили, что грузовые суда не были оформлены в Россию, поэтому формально никакие правила не были нарушены.

"Есть еще "деликатная нерешительность" по снижению ценового потолка на российскую нефть и нефтепродукты, свободно работающий в Европе и мире "Росатом", продолжающаяся дискуссия о введении/не введении ограничений по российскому алюминию… В том числе и из этих "кирпичиков" состоят дополнительные возможности для России продолжать войну", – объясняет нардеп.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал об окончательном выходе из российского рынка британского гиганта Unileve r, продавшего свои активы компании Arnest. Этот шаг обозначил завершение присутствия корпорации в стране-агрессоре после тридцати лет работы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!