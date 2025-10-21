Риск есть постоянно: в "Укрэнерго" ответили, вернутся ли почасовые отключения света

Риск возвращения почасовых отключений света в Украине остается из-за постоянных атак России на энергосистему. Однако энергетики уверяют, что они делают все, чтобы украинцы проходили зиму со светом и теплом.

Об этом рассказал председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко. По его словам, специалисты ежедневно восстанавливают поврежденную инфраструктуру, однако угроза новых обстрелов никуда не исчезла.

Он отметил, что сейчас аварийных отключений по Украине нет – речь идет только об ограничении потребления на промышленных предприятиях. В то же время ситуация с генерацией постепенно улучшается, ведь часть поврежденных энергетических объектов уже удалось вернуть к работе, и восстановление продолжается.

Чтобы покрывать дефицит электроэнергии, Украина ежедневно импортирует ток из стран ЕС. Однако, как отметил глава "Укрэнерго", объемы импорта остаются недостаточными для полного удовлетворения потребностей, поэтому промышленность частично ограничивают в потреблении. В то же время предприятия, которые покрывают не менее 60% собственных потребностей за счет импорта, освобождаются от отключений – такая норма предусмотрена правительственным постановлением.

Особую роль в стабилизации системы играет население. Украинцам советуют рационально потреблять электроэнергию, не включать одновременно мощные приборы, избегать перегрузок в пиковые часы и выключать свет там, где он не нужен. Даже такие простые шаги помогают энергетикам удержать баланс в системе и снизить риск аварийных ситуаций.

"Риск возвращения почасовых графиков есть, пожалуй, постоянно, потому что война не закончилась, атаки на энергетическую инфраструктуру продолжаются. Но энергетики из "Укрэнерго" и генерирующих компаний делают все возможное, чтобы таких графиков не было и чтобы обеспечить тепло и свет каждому украинцу", – отметил Виталий Зайченко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине связь во время блэкаутов будет работать, но с ограничениями – все зависит от запасов топлива, состояния генераторов и нагрузки на сеть. Фиксированный интернет будет стабильным, а мобильным стоит пользоваться экономно, чтобы поддержать энергетический и коммуникационный фронт.

