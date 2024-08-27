Жесткие отключения электроэнергии будут продолжаться долго: украинцам рассказали, к чему готовиться

Жесткие ограничения электроэнергии могут продолжаться от одной до двух недель, пока не будут восстановлены поврежденные распределительные системы. Это вынужденная мера после массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

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Об этом рассказал эксминистр топлива и энергетики, президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков в эфире Киев24. "Ограничения будут действовать не только сегодня. Я думаю неделю-две, если не будет таких массированных атак ", – подчеркнул Плачков.

Эти меры направлены на стабилизацию работы энергосистемы и восстановление поврежденных распределительных систем во избежание более глубоких кризисных ситуаций в будущем. Плачков отметил, что ограничение электроснабжения является следствием одной из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Целью этой атаки, по словам Плачкова, было создание тотального блекаута, который мог бы привести к полному обесточиванию страны. Впрочем, благодаря быстрой и профессиональной реакции энергетиков такого сценария удалось избежать.

Удары были направлены на распределительные системы и выдачи электроэнергии, в частности, пострадали Киевская ГЭС и некоторые объекты атомной энергетики. Часть энергооборудования на этих объектах была повреждена, что и повлекло за собой необходимость введения жестких ограничений на потребление электроэнергии.

Последствия и влияние на энергосистему

Массированная атака не только вызвала временные отключения электроэнергии, но и заставила "Укрэнерго" пересмотреть свои планы подготовки к зимнему сезону 2024-2025 годов. Член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко на брифинге в "Медиацентре - Украина" отметил, что последствия этой атаки еще оцениваются, но уже понятно, что они окажут негативное влияние на состояние энергосистемы. Соответственно, планы по подготовке к зиме будут нуждаться в существенных корректировках.

В частности, Бойко подчеркнул, что предварительные планы по избежанию больших ограничений электроснабжения до конца октября теперь под вопросом. Кроме того, экспорт электроэнергии, который рассматривался на прошлой неделе, отменен из-за невозможности обеспечить стабильные поставки электричества внутри страны.

Эксперты прогнозируют, что жесткие ограничения продлятся от одной до двух недель, в зависимости от масштабов последующих атак и скорости восстановления распределительных систем. Иван Плачков подчеркнул, что если не произойдет новых массированных ударов, ситуация может стабилизироваться в указанные сроки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, последствия массированного ракетного обстрела объектов энергетической инфраструктуры ощутили даже в соседних государствах. В результате удара со стороны России в энергосистеме Молдовы произошли перебои.

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