Последствия ракетных обстрелов Украины ощутили за границей: какая страна заявила о перебоях с электричеством

Последствия массированного ракетного обстрела объектов энергетической инфраструктуры Украины ощутили даже в соседних государствах. В результате удара со стороны России в энергосистеме Молдовы произошли перебои.

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Об этом сообщили в государственной компании Moldelectrica. Представители предприятия заверили, что ситуация под контролем.

"Moldelectrica сообщает о перебоях в энергосистеме общего блока Украина-Молдова в результате атак на критически важную украинскую инфраструктуру. Сейчас ситуация находится под контролем. У нас достаточно местной генерации, чтобы справиться с незначительными перебоями", – заявили на госпредприятии.

Спустя несколько часом в Moldelectrica заявили, что устранили перепады напряжения, которые наблюдались с 8 до 9 часов утра. Таким образом, рисков отключения потребителей в Молдове был ликвидирован.

"Чтобы не допустить массовых отключений, украинские диспетчеры перенастроили схему электроснабжения, чтобы не допустить неконтролируемых отключений. В настоящее время потребители страны снабжаются электроэнергией местного производства (МГРЕС, CET и SRE)", – добавили в операторе энергетических услуг.

Обстрел украинcкой энергосистемы 26 августа

26 августа страна-агрессор РФ в очередной раз атаковала Украину с помощью дронов-камикадзе. В результате были повреждены инфраструктурные объекты, ранены люди, а также некоторые из них погибли.

На фоне массированного российского обстрела пришлось применить экстренные отключения света. При этом в ряде городов свет начал пропадать еще до появления этого распоряжения, общая ситуация в энергосистеме сложная. Враг использовал сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов", а основной целью РФ была именно энергоинфраструктура.

"Это был один из самых больших ударов – комбинированный. Более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов". И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру... Много повреждений в энергетике. Но повсюду, где есть отключение электричества, уже продолжаются восстановительные работы. Ремонтные бригады будут работать круглосуточно. Электричество – вернем", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам энергоэксперта Андрея Закревского, Украина пройдет предстоящую зиму без длительных отключений света. По его словам, в общем света может не быть по 6-8 часов сутки. Тем не менее готовиться к холодам все равно стоит – в частности, запастись зарядными устройствами, а также обеспечить источник тепла, что особенно актуально для жителей многоэтажек.

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