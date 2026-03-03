РФ может воспользоваться кризисом вокруг Ирана: Зеленский рассказал, удастся ли Кремлю заработать на нефти

Россия пытается воспользоваться кризисом вокруг Ирана, чтобы повысить цены на нефть и заработать больше на экспорте энергоносителей. В ответ Украина и партнеры продвигают жесткие санкции против "теневого танкерного флота" и не только против судов, но и против компаний, капитанов и экипажей, чтобы сорвать эти схемы.

Об этом рассказал Владимир Зеленский на брифинге, после заседания СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины). По словам главы государства, сам по себе кризис не означает автоматического или неконтролируемого роста цен.

Хотя подорожание возможно, существуют конкретные меры, способные существенно уменьшить доходы от экспорта нефти и топлива и эти шаги уже частично применяются на международном уровне. Президент объяснил, что классические санкции не всегда дают ожидаемый эффект. Даже когда США или другие страны останавливают отдельные танкеры, это не всегда непосредственно влияет на цену на мировых рынках.

Именно поэтому, по словам Зеленского, борьба с обходом санкций должна быть комплексной и выходить за пределы стандартных ограничений. Речь идет не только о запретах на уровне государств, а о давлении на всю инфраструктуру перевозок. Президент подчеркнул, что эффективная стратегия – это санкции не только против танкеров, но и против всех участников цепи перевозок. Речь идет об ограничении для:

судов, которые перевозят санкционные грузы;

компаний-владельцев и операторов танкеров;

логистических структур и субъектов перевозки;

капитанов и членов экипажей;

портов и юрисдикций, которые способствуют таким перевозкам.

Ключевой элемент – создание условий, при которых танкеры после задержания не смогут беспрепятственно продолжать работу. То есть суда должны либо оставаться заблокированными, либо терять возможность работать на международных маршрутах.

Зеленский признал, что полностью уничтожить или заблокировать весь "теневой танкерный флот" чрезвычайно сложно. Однако, по его словам, подавляющее большинство таких судов можно эффективно ограничить, если действовать системно и согласованно с международными партнерами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на мировых рынках 3-й день подряд растет стоимость нефти. Утром 3 марта фьючерсы марки Brent подорожали на 1,7 доллара, или 2,2% – до 79,44 доллара за баррель. А американская нефть WTI прибавила 1,17 доллара, или 1,6% – поднявшись до 72,4 доллара за баррель.

