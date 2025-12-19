'Решение будет политическим': глава Европейского центробанка уверена, что ЕС согласует репарационный кредит для Украины

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что лидеры Европейского Союза смогут договориться о механизме финансовой поддержки Украины. Она сделала это заявление в четверг во время пресс-конференции, отвечая на вопрос относительно возможного репарационного кредита для Киева.

Об этом Кристин Лагард сказала на пресс-конференции, слова которой приводит Reuters. Она подчеркнула ключевую важность вопроса и выразила уверенность в способности ЕС найти общее решение: "Учитывая важность того, что стоит на кону, я полностью уверена, что они найдут решение".

Политический выбор

Глава ЕЦБ подчеркнула, что вопрос предоставления Украине репарационного кредита выходит за пределы мандата центробанка. По ее словам, окончательное решение зависит от политической воли лидеров Евросоюза, даже если процесс будет непростым и длительным.

"Это может происходить в привычном европейском стиле, знаете, ходить по кругу, занимать много времени и порождать много спекуляций относительно того, сработает ли это... Но я уверена, что мы найдем решение", – сказала Лагард.

Лагард признала, что дискуссии могут быть затяжными и сопровождаться сомнениями, однако подчеркнула: "Это слишком важно".

Правовые границы решения

Согласно проекту документа, с которым ознакомилось Reuters, Европейский Союз планирует поручить своим институтам срочно подготовить инструменты для создания репарационного кредита. Речь идет о механизме, обеспеченном денежными остатками, связанными с замороженными российскими активами.

В то же время Лагард вновь подчеркнула, что любое решение не должно нарушать международные правовые нормы по защите суверенных активов и не должно угрожать финансовой стабильности ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Гааге создали международную комиссию, которая будет рассматривать более 80 тысяч заявлений и определять размер компенсаций Украине за ущерб от войны РФ. Общий ущерб уже оценивается более чем в 524 млрд долларов, а ключевым источником выплат могут стать замороженные российские активы в ЕС.

