Рекордные очереди на украинской границе: какие пункты пропуска лучше обходить

На границе Львовщины пассажиропоток вырос на 25%, вызвав очереди на популярных пунктах пропуска, таких как "Краковец" и "Шегини". Всего за сутки границу пересекли 150 тысяч человек, что является одним из самых высоких показателей за последние годы.

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Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ). Предрождественский период традиционно сопровождается увеличением пассажиропотока на государственной границе.

Статистика показывает, что количество выездов несколько превышает количество въездов, но общий пассажиропоток вырос в обоих направлениях. В среднем за сутки государственную границу в обе стороны пересекают по 75 тысяч человек.

Особый акцент фиксируется на пунктах пропуска на границе с Польшей, где наблюдается наибольшая нагрузка. Наиболее загруженными пунктами являются:

"Краковец" , " Шегини" , " Смольница" и " Нижанковичи" – здесь очереди самые большие;

, " , " и " – здесь очереди самые большие; менее загружены, но все еще напряжены - " Грушев", " Угринов" и " Рава-Русская".

Такая нагрузка повлекла за собой накопление транспорта и длительное ожидание на пунктах пропуска. Чтобы избежать длительного времени ожидания, пограничники рекомендуют выбирать менее загруженные пункты пропуска или планировать поездки заранее.

Напомним, что время пересечения границы зависит не только от работы ГНСУ, но и от служб сопредельных стран, осуществляющих проверки на своей стороне. Пограничники делают все возможное для обеспечения ритмичной работы и оформления лиц и транспорта.

Однако из-за увеличения пассажиропотока во время праздников возможны временные задержки. Рекордный рост количества связей связан с несколькими факторами:

предрождественский период – время активных путешествий граждан для празднования Рождества с семьей или для зимнего отдыха;

– время активных путешествий граждан для празднования Рождества с семьей или для зимнего отдыха; экономические и социальные факторы – часть граждан выезжает за границу на закупки или для краткосрочной работы;

– часть граждан выезжает за границу на закупки или для краткосрочной работы; традиционная мобильность по праздникам – в это время люди массово возвращаются домой или выезжают для участия в праздничных мероприятиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, чтобы избежать проблем во время путешествия в Польшу, следует знать, какие товары нельзя вывозить из Украины. Перечень того, что нельзя транспортировать через границу, достаточно разнообразен: это оружие, наркотические, психотропные и ядовитые вещества, некоторые произведения искусства, аннулированные ценные бумаги и прочее.

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