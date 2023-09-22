Реестр олигархов в Украине создавать пока не будут: Кабмин отложил фактически на неопределенное время

Кабмин отложил создание Реестра олигархов до окончания войны. Теперь ожидается, что это будет сделано через три месяца со дня прекращения (либо отмены) военного положения.

Об этом говорится в приложению к соответствующему распоряжению Кабмина №827-р от 19 сентября. "В графе "Срок выполнения" слова "через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии" заменить словами "через три месяца со дня прекращения/отмены военного положения", – сказано в документе.

Сам же закон о создании такого реестра был принят еще до полномасштабной войны – в 2021 году. "Он был разработан для выполнения ключевой задачи государственной политики, а именно: обеспечения реальной трансформации государства в интересах всего общества и реализации стратегического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию", – отметили тогда в Офисе президента.

Видео дня

Законом предусмотрено ограничение прав бизнесменов и создание специального реестра, в который будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев:

участие в политической жизни,

значительное влияние на СМИ,

контроль или владение монополией,

наличие активов на сумму около 2,3 млрд грн.

По состоянию на август 2022 года 86 человек проходили проверку на соответствие этим критериям. Однако в августе 2023-го в соответствующий список не был включен никто.

"Сейчас мы находимся в состоянии войны. И сегодня очень сложно понимать, что произошло с теми или иными активами, которые находятся на оккупированных территориях", – объяснил тогда секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он также прокомментировал решение Венецианской комиссии временно отложить этот закон, который якобы может послужить инструментом к политическим преследованиям оппонентов. Данилов убежден, что выводы такого органа следует уважать, но не стоит забывать, что каждая страна преодолевает свой путь к государственности.

"Каждый народ проходит определенные времена своего становления и в определенные времена следует принимать те или иные решения. И если то, что записано в нашем законе об олигархах, кому-то не нравится, имейте в виду, что этот вопрос был тогда вопросом национальной безопасности", – резюмировал секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне-2023 Венецианская комиссия рассмотрела закон о "деолигархизации" в Украине. Она пришла к выводу, что документ вводить в действия нельзя. Его рекомендовали отложить.

В выводах говорится, что "индивидуальный" подход недопустим, что борьба с олигархами (против которой никто не возражал) нуждается в системном подходе, то есть системных изменениях в антимонопольном, antimoneyloundring, антиоффшорном, антикоррупционном законодательстве. Также была подвергнута критике возможность "определения олигархами" по решению СНБО.