'Все гораздо сложнее': Данилов рассказал, сформирован ли в Украине реестр олигархов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на сегодня в Украине ни один человек не внесен в реестр олигархов, как это предписывает Закон о деолигарзизации, инициированный президентом Владимиром Зеленским в 2021 году. Составление такого реестра требует щепетильности и большой ответственности, каждое имя должно соответствовать пяти критериям, прописанным в нормативном акте.

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Об этом чиновник рассказал в большом интервью, указав, что сегодня на слуху у украинцев несколько громких фамилий, типа Ахметова и Фирташа. Однако такой подход ошибочен.

"На самом деле все намного сложней. Сейчас мы находимся в состоянии войны, и сегодня очень сложно понимать, что произошло с теми или иными активами, которые находятся на оккупированных территориях", – подчеркнул Данилов.

Он также прокомментировал решение Венецианской комиссии временно отложить этот закон, который якобы может послужить инструментом к политическим преследованиям оппонентов. Данилов убежден, что выводы такого органа следует уважать, но не стоит забывать, что каждая страна преодолевает свой путь к государственности.

"Каждый народ проходит определенные времена своего становления и в определенные времена следует принимать те или иные решения. И если то, что записано в нашем законе об олигархах, кому-то не нравится, имейте в виду, что этот вопрос был тогда вопросом национальной безопасности", – резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, по состоянию на август 2022 года 86 человек проходили проверку на соответствие критериям, предусмотренным законом об олигархах. Сейчас этот список значительно сократился.

"Могу сказать личное впечатление - после войны у нас не будет олигархов, потому что общество не позволит людям влиять на политику, государственные процессы, депутатов, покупать законы, как все было раньше. Я более чем уверен, что такого не будет, общество не даст это сделать", – подчеркнул тогда секретарь СНБО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в июне этого года Венецианская комиссия рассмотрела закон о "деолигархизации" в Украине. Она пришла к выводу, что документ вводить в действия нельзя. Его рекомендовали отложить.

"Вывод очень отрицательный для Украины. Как сказала одна из докладчиков, бывшая судья ЕСПЧ госпожа Нуссбергер, ключевая дискуссия велась о том, рекомендовать ли Украине отменить весь закон, рекомендовать ли вносить изменения в его большую часть, удалив весь механизм "признания олигархами", – написал нардеп Власенко.

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