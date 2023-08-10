Разрушат ли санкции Россию: ведущие мировые экономисты рассказали о ситуации в РФ

Против России ввели масштабные санкции, при этом агрессор все еще умудряется обходить часть ограничений и сохранять свою экономику. Российская экономика "хромает", однако вместе с добровольным выходом компаний, огромными расходами на захватническую войну против Украины, агрессор столкнулся с огромным давлением. Часть экономистов все еще верит, что это может привести к невосполнимым потерям для РФ.

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Как говорится в публикации City Journal, с февраля 2020-го коалиция из четырех десятков стран ввела самые всеобъемлющие санкции против России. Тысячи российских физических и юридических лиц сталкиваются с международными ограничениями. Как сообщает The Economist, половина из 580 миллиардов долларов валютных резервов России была заморожена, а большинству крупнейших банков России было отказано в доступе к глобальной платежной системе SWIFT. Вашингтон прекратил покупать российскую нефть, действует европейское эмбарго на нефть и газ.

Эмбарго и экспортный контроль запрещают российским компаниям покупать микрочипы, двигатели и технологии военного или двойного назначения. Однако Международный валютный фонд по-прежнему прогнозирует, что экономика России вырастет на 0,3 процента в этом году, опередив как британскую, так и немецкую экономику. "До сих пор санкции еще не удушили экономику России", – говорит Джон Хербст из вашингтонского Атлантического совета.

На самом деле, аналитики по-прежнему расходятся во мнениях как об эффективности санкций, так и о причинах их, по-видимому, разочаровывающего воздействия. Некоторые критики утверждают, что попытки использовать экономическую мощь для разжигания смены режима или глубоких изменений во внешней политике редко, если вообще когда-либо, увенчались успехом.

Джеффри А. Зонненфельд и Стивен Тиан, оба из Йельской школы менеджмента, бросают вызов этому общепринятому мнению. В статье, опубликованной в прошлом месяце в журнале Fortune, они утверждают, что санкции в сочетании с добровольным уходом корпораций из России "нанесли ущерб экономике Путина". Российская экономика умудряется только "хромать", "каннибализируя свои контролируемые государством предприятия". "Санкции, даже подобные тем, которые введены против России, требуют времени, чтобы сработать", – сказал в интервью Ян Бреммер, президент Eurasia Group, исследовательской и консалтинговой фирмы по политическим рискам.

"Для того чтобы санкции работали, необходимо расширить охват и сферу применения санкций; лазейки были закрыты, а их применение значительно усилено", – сказал Шаповал, вице-президент по политическим исследованиям Киевской школы экономики и член Международной рабочей группы по санкциям против России, созванной бывшим послом США в России Майклом Макфолом.

Однако критики предупреждают, что даже принятие драконовских мер вряд ли уменьшит агрессию Путина. "Экономика России страдает", – сказал Байрон Вин, вице-председатель Blackstone Advisory Partners, дочерней компании Blackstone. "Но хотя санкции, возможно, помогают подорвать экономическую базу России, они, похоже, не убеждают Путина изменить политику и положить конец войне".

Высокопоставленный французский дипломат, попросивший не называть его имени, высказал аналогичную точку зрения. "Путин не запуган санкциями так, как демократии. Вашингтон может рассматривать санкции как мощное экономическое оружие, но Путин рассматривает их как оружие слабых, как то, к чему прибегает Запад, когда он не желает воевать.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Великобритания расширила санкции против России. В список персональных ограничений внесены еще 13 человек, среди которых чиновники, причастные к похищениям и депортации украинских детей. По той же причине в список попал детский центр "Артек" во временно оккупированном Крыму.

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