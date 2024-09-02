Какие бюджетные расходы урежут: в комитете Верховной Рады рассказали, где возьмут 500 млрд грн на армию

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал принять доработанный законопроект №11417 об увеличении расходов бюджета на оборону на 500 млрд грн. Средства собираются получить, в частности, за счет поступлений после увеличения налогов (около 30 млрд грн), а также сокращения либо отказа от новых бюджетных расходов на 25,5 млрд грн – к примеру, "лишних" средств Минсоцполитики.

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Об этом сообщила глава комитета Росколана Пидласа ("Слуга народа"). Она отметила:

еще около 115,4 млрд грн надеются получить от сокращение расходов по обслуживанию и погашению государственного долга;

около 216 млрд грн планируется привлечь от размещения облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ);

около 100 млрд грн от перевыполнения налогов и сборов;

около 12,7 млрд грн от поступлений от акцизов на топливо и табак.

"Важная норма "комитетской версии" законопроекта – предлагается изменить принцип распределения "военного НДФЛ" на три месяца 2024: сейчас только 25% идет в общий фонд госбюджета, предлагается увеличить эту долю до 59%, а по специальному фонду – до 41%. И отменить направление "военного НДФЛ" на Минстратегпром", – говорится в сообщении.

Какие расходы хотят сократить

Как объяснила Пидласа, урезать в частности, хотят неиспользованные средства Минсоцполитики на 8,8 млрд грн. "План, заложенный в бюджете, превысил фактические расходы за 8 месяцев года", – объяснила депутат.

Также "под нож" хотят пустить пополнение Резервного фонда на 4,5 млрд грн – ведь "в августе правительство уже сделало перераспределение почти на 30 млрд грн в пользу Резервного фонда по программе обслуживания долга и др". А также:

11,2 млрд грн Минстратегпрома – "из программы "развития ОПК".

"Это средства так называемого "военного НДФЛ". В то же время, у министерства остаются средства на этой программе по общему фонду – предусмотрено 7,7 млрд грн в год + остаток накопленного с начала года "военного НДФЛ" по спецфонду – около 32 млрд грн", – уверила Пидласа.

1 млрд грн – сокращения из-за экономии средств в Минмолодежьспорта, Минцифры, Минкульте Мионсвиты, НАПК (по финансированию политических партий), Минреинтегарции, Минвосстановления, ЦИК (по выборам местных депутатов) и др.

в Минмолодежьспорта, Минцифры, Минкульте Мионсвиты, НАПК (по финансированию политических партий), Минреинтегарции, Минвосстановления, ЦИК (по выборам местных депутатов) и др. 662,2 млн грн из Государственной таможенной службы .

. 227,8 млн грн – сокращение расходы на содержание органов власти (СКМУ, Госпродпотребслужба, Госстат, ВАКС, Высший суд интеллектуальной собственности, Госгеонадра, Госслужба морского и водного транспорта, Госэнергоэффективности, Госагенство туризма, Госавиаслужба, ГАСУ, Агентство управления госдолгом, Госфин НАДС и другие).

Впрочем, признала Пидласа, придется возобновить расходы на обслуживание государственного долга на 14,9 млрд грн – "потому что в августе (после регистрации законопроекта) 24,5 млрд грн было направлено по обслуживанию долга на Резервный фонд Государственного бюджета".

Кроме того, была создана новая субвенция для органов местного самоуправления на питание учащихся начальных классов. Ее размер составил 2 млрд грн.

Законопроект могут заблокировать

В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк ("Голос") отметил: принять законопроект сразу за основу ив целом попросило правительство – которое и является автором документа. При этом "несколько депутатов из разных фракций выступили или с предложениями еще внести изменения или ставить только за основу с правом подавать поправки".

В частности,отметил он, есть идея сократить финансирование телемарафона "Єдині новини". А также телеканала "Рада", освещающего, в частности, деятельность Верховной Рады.

"Но решение в целом может в зале заблокировать любой депутат. И тогда во второе чтение зайдем", – рассказал Железняк.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу доработанный законопроект N11416-д о повышении налогов. Т.е., в 1-м чтении.

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