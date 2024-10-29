Украинцам дадут деньги на дрова и уголь: кто получит топливо от ООН

Организация Объединенных Наций обеспечит украинцев помощью для обогрева домов зимой. Выплаты в первую очередь получат пенсионеры, люди с инвалидностью и малоимущие семьи.

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Как сообщили в Министерстве социальной политики, соответствующий Меморандум подписали глава учреждения Оксаны Жолнович и представитель Агентства ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН) Каролина Линдхольм Биллинг.

"Речь идет о предоставлении дополнительной денежной выплаты для приобретения топливной древесины или угля: такая помощь чрезвычайно важна для уязвимых категорий населения среди пожилых людей, семей с детьми, лиц с инвалидностью, проживающих в домах, где другие виды обогрева невозможны", — объяснила Оксана Жолнович.

Ранее в рамках расширения социальной поддержки в Украине Кабинет министров уже принял постановление об увеличении выплат на приобретение твердого бытового топлива для около 500 тыс. домохозяйств, получающих льготы и жилищные субсидии. Финансирование будет осуществляться на средства партнеров и государственного бюджета.

Размер выплат будет зависеть от уровня доходов домохозяйств. Программа рассчитана на поддержание самых уязвимых слоев населения – пенсионеров, людей с инвалидностью и малообеспеченных семей. Выплаты получат домохозяйства, которые:

не имеют доступа к централизованному отоплению;

не используют газ или электроэнергию для обогрева помещений.

В 2023-2024 году поддержку получили 360 тысяч домохозяйств – в общей сложности им выделили 2,8 млрд грн. В этом году поддержкой на приобретение угля или топливной древесины для обогрева жилья планируется обеспечить около 500 тыс. домохозяйств, в частности:

375,8 тыс. – за счет государственного бюджета (на уровне отопительного сезона 2023–2024 годов);

92 тыс. домохозяйств – за счет УВКБ ООН, которое выделит на эти нужды 30 млн долларов.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что программа по обеспечению украинцев, не имеющих доступа к газовому отоплению, необходимыми запасами твердого топлива стартовала в 2023 году. В 2024 году правительство решило продлить эту инициативу на следующий отопительный сезон. Максимальный размер субсидии для приобретения дров для одной семьи составляет 16 234 гривен в год.

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