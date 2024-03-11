Путин захотел оставить британцев без рыбы: соглашение о Баренцевом море разорвано. Какими будут последствия

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения от 1956 года, позволявший британским морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Власти страны-террористки приняли такое решение в ответ на санкции и размечтались о том, что это оставить Британию без рыбы. Но на самом деле такого эффекта не будет.

О решении стало известно сегодня, 11 марта. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Соглашение между правительствами СССР и Соединенного Королевства Британии и Северной Ирландии было подписано в Москве 25 мая 1956 года. Она предоставляла право британским рыболовным судам заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка восточнее мыса Канин Нос и вдоль побережья острова Колгуев, за пределами трех морских миль от линии наибольшего отлива как на материке, так и на острове. Поскольку Россия стала правопреемницей СССР после его распада, соглашение продолжало действовать.

Ранее о решениях рассказывали в Госдуме РФ. Так, спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявлял:

"Рыбу 68 лет ели англичане, бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40% свой рацион, рыбное меню, формируют из нашей щепы. Вот теперь пусть худеют, умнеют. Потому что 40%, а именно — щепа и другие виды рыб, пикша в том числе — формируют их рацион, причем одно из любимых блюд".

Британия импортирует большую часть потребляемой рыбы и экспортирует большую часть выловленной рыбы. Наиболее популярны треска, пикша, лосось, тунец и креветки – на них приходится 80% всей съедаемой британцами рыбы и морепродуктов.

По оценкам британской организации Seafish, занимающейся поддержкой рыбопромышленной отрасли, на долю России приходится более 40% мирового производства белой рыбы (трески, путасы, хека, пикши, минтая и других видов).

По данным Организации по управлению морским хозяйством Британии (MMO), по объемам импорта трески в Британию в 2022 году РФ занимала четвертое место после Исландии, Китая и Норвегии, на долю которых пришлось примерно 55 тысяч тонн или 65% поставок.

В 2022 году Россия напрямую поставила британцам 10 тысяч тонн щепы, а если учитывать и другие виды белой рыбы, поставки из РФ в 2022 году составили лишь 8% всего рыбного импорта. Больше всего тунца в страну поставляет Эквадор, больше всего креветок – Вьетнам. По общим объемам импорта в Великобританию первая пятерка выглядит так: Китай, Норвегия, Исландия, Нидерланды и Вьетнам. Россия – аж на 15 месте.

Поэтому, как указывало BBC, разрыв соглашения 1956 года не сильно скажется на британских потребителях. Традиционному "фиш-н чипс" куда сильнее угрожают постоянные склоки Лондона с бывшими коллегами по Евросоюзу, ведь после брексита квоты на вылов белой рыбы в Великобритании сократились более чем наполовину.

После выхода Великобритании из ЕС немедленного увеличения квот на вылов для британских рыбаков не произошло. Взамен стороны договорились постепенно сокращать квоты для европейских траулеров, работающих в британских водах. Правда, в 2026 году соглашение о рыболовстве между Великобританией и ЕС должно быть пересмотрено.

Как писал ранее OBOZ.UA, США ввели экономические ограничения против двух компаний в России и Центрально-Африканской Республике, связанных с частной военной компанией "Вагнера" в Африке. Под американские санкции подверглась российская компания Limited Liability Company Broker Expert и фирма из ЦАР Bois Rouge SARLU.

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