Путин потратил на полномасштабную войну $1 трлн: Зеленский назвал страны, зарабатывающие на крови украинцев

Три года полномасштабной войны в Украине стоили бюджету России уже не менее триллиона долларов, и на этом кремлевский диктатор Владимир Путин не планирует останавливаться. И по меньшей мере, три другие страны также финансово заинтересованы в том, чтобы война продолжалась, – это Китай, Иран и КНДР.

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Об этом в интервью CBS News заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в самой России заводы военно-промышленного комплекса работают на 100%.

Три страны уже вовлечены в эту войну. И будут привлечены другие. Или будет привлечено больше войск из этих стран, если эту войну не остановить. В этой войне сегодня участвуют интересанты. На этом начали зарабатывать деньги северокорейцы, китайцы, иранцы. И когда война продолжается, и тратятся миллиарды, а Путин уже потратил 1 триллион за три года войны, больше 1 триллиона долларов на эту войну, то эти страны не захотят останавливаться", – сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня заводы Путина работают на 100%. По словам президента Украины, в России производится столько же оружия, как во всей Европе в целом.

"Рискуя всей Европой, Путин уже производит столько оружия, сколько во всей Европе. Амбиции Путина – захватить нас. Но все в мире знают. Все знают о войне и об исторических войнах. Если мы ее не остановим, она будет продолжаться", – отметил Зеленский.

Впрочем, озвученная им сумма явно не включает экономические потери, связанные с утечкой инвестиций, западных бизнесов – согласно официальным данным, военные расходы РФ составляют 8% ВВП и 40% федерального бюджета. Но несмотря на это, экономика РФ остается перегретой из-за больших военных заказов и обслуживания оборонного сектора.

Как уже сообщал OBOZ.UA, экономисты считают, что возвращением экономики РФ в довоенное состояние может угрожать стране дефолтом, поскольку для поддержки бизнеса в стране ввели льготные кредиты по субсидированным ставкам. В настоящее время они составляют около 16% общего портфеля банков. Кроме того, в России наблюдается резкое ухудшение демографических показателей.

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