Деньги на войну против Украины: в ЕС ударили по доходам России от удобрений и продуктов

Европарламент повысил таможенные пошлины на продукцию из России и Беларуси – на 50%. Решение затронуло, в частности, сахар и уксус. Кроме того, были введены пошлины на удобрения из этих стран – поскольку в ЕС рассматривают доходы от продажи российских и беларуских удобрений как прямой вклад в войну против Украины.

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Об этом сообщили в самом Европарламенте. Там отметили: кроме сахара и уксуса пошлины повысили также для:

муки;

кормов для животных.

"Кроме того, предусматривается пошлина в размере 6,5% на удобрения, импортируемые из России и Беларуси, а также дополнительные пошлины в размере от 40 до 45 евро за тонну на период 2025-2026 годов. К 2028 году эти пошлины возрастут до 430 евро за тонну", – говорится в сообщении.

В целом же, подчеркивается, благодаря решению импорт в ЕС указанных российских и беларуских товаров существенно сократится. Причем независимо от того, "происходят ли они непосредственно из этих двух стран или экспортируются ими прямо или косвенно".

"Решение поможет предотвратить использование Россией рынка ЕС для финансирования своей военной машины. Недопустимо, чтобы спустя три года после начала полномасштабной войны ЕС продолжал закупать критически важные товары в больших объемах, ведь фактически объемы импорта значительно выросли", – прокомментировала повышение и введение новых пошлин евродупутат Инесе Вайдере.

В то же время, подчеркивается, для вступления решения в силу нужно еще осуществить ряд процедур. В частности, документ еще должны:

Евросовет – официально принять.

Официальный журнал ЕС, прежде чем он вступит в силу, – опубликовать.

В ЕС хотят ударить по доходам России от нефти

Кроме того, ЕС хочет снизить потолок цен на российскую нефть – с нынешних 60 до 50 долларов за баррель. С таким предложением ЕС намерен обратиться к странам-членам G7. По данным Reuters, в Евросоюзе ожидают, что это предложение:

будет поддержано G7;

в случае реализации усилит санкционное давление на Россию.

"ЕС предложит министрам финансов стран G7 снизить потолок цен на перевозимую по морю российскую нефть в рамках нового пакета санкций против Москвы, заявил европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он не указал, до какого уровня Европейский Союз хотел бы снизить потолок, но осведомленные о ходе обсуждений представители ЕС сообщили, что... до 50 долларов за баррель", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Сенат США подготовил законопроект о 500%-х пошлинах для стран, которые продолжают покупать российские энергоресурсы, с целью изолировать РФ и остановить ее военную машину. Если Россия не предоставит реального плана мира в ближайшие дни, Соединенные Штаты обещают решительные экономические действия.

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