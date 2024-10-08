Еженедельно российские налогоплательщики будут тратить 2,6 миллиарда рублей на финансирование госпропаганды. Однако, невзирая на астрономические суммы, государственные СМИ продолжают терять аудиторию.

Видео дня

Об этом пишут росСМИ. Кремль игнорирует проблемы своей страны и рядовых граждан, сосредотачивая усилия на финансировании пропагандистских телеканалов и медиапроектов, наполняющих эфир ложью об "успехах" государства и призывах к войне с Западом.

В 2025 году эти расходы достигнут нового исторического рекорда – 137,2 миллиарда рублей. Согласно проекту бюджета на 2025 год, расходы на "средства массовой информации" возрастут на 15,9 миллиарда рублей или на 13% по сравнению с текущим годом.

Это сумма, превышающая годовые бюджеты целых регионов России, таких как Калининградская область или Пермский край. При этом деньги идут не на развитие инфраструктуры или поддержки социальных программ, а на укрепление госпропаганды.

Ежемесячно пропагандистская машина будет поглощать из российского бюджета 11,4 миллиарда рублей, или 2,6 миллиарда рублей в неделю. Основными бенефициарами этой астрономической суммы останутся государственные телевизионные каналы, продолжающие производить сотни часов лживых шоу и новостей.

Кто получит эти миллиарды

Russia Today (АНО "ТВ-Новости") – один из главных инструментов российской пропаганды на международном уровне – получит 31,1 миллиарда рублей в 2025 году, что на 9% больше, чем в 2024-м. Этот канал уже давно вызывает негодование на Западе своими манипулятивными сюжетами и пропагандой войны;

– один из главных инструментов российской пропаганды на международном уровне – получит в 2025 году, что на больше, чем в 2024-м. Этот канал уже давно вызывает негодование на Западе своими манипулятивными сюжетами и пропагандой войны; ВГТРК (Всероссийская государственная телерадиокомпания) – другая важная структура пропаганды Кремля – получит еще 22,4 миллиарда рублей (+4%). Основные игроки этой компании – каналы "Россия 1" и "Россия 24" – ежедневно навязывают зрителям выгодные для власти нарративы;

Первый канал , за последний год потерявший почти четверть своей аудитории , получит адресную субсидию в размере 6 миллиардов рублей для "наполнения телеэфира". Кроме того, в поддержку этого канала, НТВ, ВГТРК, Общественного телевидения России и "Карусель" предусмотрено еще 18,6 миллиарда рублей;

, за последний год потерявший , получит адресную субсидию в размере для "наполнения телеэфира". Кроме того, в поддержку этого канала, НТВ, ВГТРК, Общественного телевидения России и "Карусель" предусмотрено еще Государственное агентство МИА "Россия Сегодня", управляемое скандально известным Дмитрием Киселевым, увеличит свои расходы на 17% до 10,9 миллиарда рублей, а ТАСС получит 4,8 миллиарда рублей (+26%).

Дополнительно, в 2025 году госфинансирование получат издания, ранее не имевшие доступа к бюджетным деньгам: " Регнум" (152 миллиона рублей) и " Комсомольская правда" (438,7 миллиона рублей). Отдельной статьей бюджета идут расходы по пропаганде на оккупированных территориях Украины. На компанию этой системы в 2025 году Кремль выделит 7 млрд рублей, а еще 8,4 млрд рублей потратят на медийные проекты администрации Путина, направленные на продвижение его инициатив в интернете.

Несмотря на беспрецедентные вложения, госпропаганда не дает ожидаемых результатов. Российское общество, хоть и подвергается массовой дезинформации, начинает терять интерес к государственным СМИ. По данным Mediascope, летом 2024 года аудитория государственных телеканалов резко сократилась. Доля зрителей "большой тройки" – Первого канала, "России 1" и НТВ – уменьшилась на 12% по сравнению с первым годом войны.

Наибольшие потери понес Первый канал, количество его зрителей упало на 22% за год и на 30% по сравнению с летом 2022 года. Доля аудитории Первого среди всех телезрителей снизилась до 6,8%. "Россия 1" также потеряла каждого седьмого зрителя ( -15% ), хоть и остается самым популярным среди всех телеканалов страны. Только НТВ, принадлежащее холдингу "Газпром медиа", смогло немного увеличить свою долю – с 7,9% до 8,7%.

Несмотря на сильный финансовый инструментарий, государственная пропаганда не может компенсировать реалии жизни в России. Нищета, экономические проблемы, рост репрессий и затяжная война, которую Кремль пытается прикрыть лозунгами о "защите родины", вызывают все больше вопросов у населения. Простые россияне, даже до сих пор верящие государственным СМИ, уже не могут не замечать разрыв между телевизионными "успехами" и своей ежедневной борьбой за выживание.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия планирует ввести налог на бездетность, повышая налоги для мужчин с 23 лет и женщин с 25 лет (на имущество – 0,5%, НДФЛ на 3%, на наследство – 5%). Похоже, российские чиновники решили, что запугать граждан новым собранием – лучший способ разрешить демографический кризис, который сами и создали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!