"Назад в СССР": Кремль определился с налогом на бездетность для россиян

Россия планирует ввести налог на бездетность, повышая налоги для мужчин с 23 лет и женщин с 25 лет (на имущество – 0,5%, НДФЛ на 3%, на наследство – 5%). Похоже, российские чиновники решили, что запугать граждан новым собранием – лучший способ разрешить демографический кризис, который сами и создали.

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Об этом пишут росСМИ. Идея налога на бездетность, ранее действовавшая в СССР, снова возвращается в политический дискурс страны.

На этот раз ее подняли на новый уровень, предложив добавить специальное собрание в существующие налоги, чтобы заставить граждан рожать детей. Российский государственный социальный университет (РГСУ) разработал параметры нового налога, а также механизмы его внедрения.

Проректор РГСУ Джомарт Алиев считает, что налог на бездетность станет самым "эффективным" методом для повышения рождаемости в России. По его мнению, не стоит вводить новый отдельный налог, лучше добавить сборы к уже существующим. Предлагается повысить налог на имущество для бездетных граждан на 0,5%, подоходный налог (НДФЛ) на 3% и налог на наследство на 5%.

Изменения будут касаться мужчин с 23 лет и женщин с 25 лет, то есть тех, кто не имеет детей, будет облагаться налогом в большей степени. Алиев подчеркнул, что для тех, кто не может родить детей, решением станет усыновление. Он также заверил, что эти меры помогут достичь прироста населения на уровне 1,05 человека на каждую тысячу россиян ежегодно, что он считает "очень много".

Налог на бездетность не нов для России. Такая практика уже существовала в СССР, где обязывали бездетных мужчин и замужних женщин платить до 6% своих доходов, в зависимости от уровня заработной платы. Советский Союз применял этот инструмент для стимулирования рождаемости, однако даже тогда эффективность этого мероприятия была под вопросом. Многие критики утверждали, что этот налог лишь дополнительно нагружал тех, кто не мог иметь детей, и не стимулировал подлинный прирост населения.

Сейчас налог снова пытаются вернуть, но уже в новых реалиях – в ситуации, когда экономические трудности и социальные проблемы, в частности, война с Украиной, оказали значительное влияние на демографические показатели. По данным Высшей школы экономики, россияне массово отказываются заводить детей из-за войны, внутренней политической ситуации и экономической нестабильности.

Идею налога поддержал и депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев, заявивший, что доходы от такого сбора можно направить в поддержку детей-сирот. По его мнению, каждый человек должен оставлять после себя потомков, иначе "завтра тебя вперед ногами понесли, и что осталось?" Для Гурулева этот налог – способ стимулировать рождаемость и решить проблему с детскими домами.

Кроме того, в сентябре 2024 года в Госдуме начали рассматривать законопроект, предусматривающий запрет на "пропаганду бездетности" (чайлдфри) в медиа и в интернете. По инициативе спикера Вячеслава Володина предлагается налагать штрафы до 5 миллионов рублей за пропаганду бездетной жизни. Это вызывает серьезную критику со стороны правозащитников и общественных активистов, считающих, что каждый человек имеет право самостоятельно решать, заводить ли детей.

В настоящее время коэффициент рождаемости в России составляет 1,4 ребенка на одну женщину, что является катастрофически низким показателем для сохранения стабильного роста населения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признает серьезность ситуации, отмечая, что демографическая проблема "большая угроза для будущего нации". Отток населения, финансовые трудности и война с Украиной стали основными факторами, по которым многие семьи откладывают или вообще отказываются от рождения детей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российские власти выдают новые и новые идеи по преодолению дефицита рабочих рук в РФ. Среди недавних инициатив – замена сотрудников предприятий на роботов, что к тому же позволит экономить на зарплатах.

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