Происходят длительные и неравномерные отключения: где в Украине нет света

В Украине утром 9 апреля продолжают действовать графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей в Харькове и области. Также введены ограничения для промышленности в Кривом Роге. При этом в Харькове происходят длительные и неравномерные отключения, на которые жалуются жители.

Ситуацию объяснили в "Харьковоблэнерго". Энергетики отметили, что электросеть Харьковской области работает в экстремальных условиях, придерживаться графиков плановых отключений зачастую просто невозможно. Харьковчане рассказывают в соцсетях, что свет отключают на 11-16 часов каждый день.

"Постоянные обстрелы со стороны российских войск в разных частях региона приводят к новым повреждениям, из-за чего энергетики вынуждены отключать определенные линии, чтобы провести соответствующие аварийно-восстановительные работы. Если у вас нет света, а у вашего соседа есть, это не значит, что о вас "забыли". Это означает, что вы с соседом подключены к разным линиям, и в настоящее время нет возможности обеспечить одновременную подачу электроэнергии в ваши дома", – отметили в компании.

Ситуацию с отключениями не по графику также комметировал мэр Харькова Игорь Терехов. "Заживлена критическая инфраструктура. Даем свет в жилые дома по графикам, но часто они не соблюдаются, потому что не хватает напряжения", – сообщал Терехов в эфире нацмарафона.

Одновременно с этим энергетики призывают жителей Харькова все же экономить свет, когда он есть. Это поможет избегать новых аварий и, как следствие, еще более длительных отключений. В облэнерго констатируют что пока что повреждения электрических сетей в результате боевых действий и дополнительные ограничения на поставку электроэнергии в Харьковский регио заставляют осуществлять отключения потребителей Харькова и области в объемах, превышающих почасовые графики.

Как сообщал OBOZ.UA, в настоящее время в Украине не планируют повышать тариф на электроэнергию с текущих 2,64 грн за кВт*ч без учета объема потребления. Однако исключать этого нельзя – прежде всего, из-за необходимости проведения ремонтов поврежденных россиянами энергообъектов.

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