Программу "Национальный кэшбэк" могут отменить: законопроект уже в Раде

Программу поддержки украинских производителей "Национальный кэшбэк" могут свернуть. Неиспользованные в результате этого бюджетные средства предлагается направить на прямую компенсацию предпринимателям, чьи товары были уничтожены или повреждены в результате российских обстрелов.

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Такое предложение прописано в законопроекте №15512, который был внесен в Верховную Раду 14 августа 2026 года. Его авторами являются ряд народных депутатов во главе с Дмитрием Разумковым, однако реальные шансы на принятие этой инициативы невелики, поскольку в правительстве неоднократно поддерживали идею продолжения выплат по программе "Национальный кэшбэк".

Что предлагается

Законопроект предусматривает изменение подхода к государственной поддержке: вместо стимулирования потребительского спроса путем выплат непосредственно украинцам средства предлагается передать предприятиям, понесшим прямой имущественный ущерб в результате атак на склады и логистические центры. Ключевые условия предложения:

бизнесу предлагают компенсировать 50% стоимости товаров, поврежденных или уничтоженных в результате боевых действий, диверсий или террористических актов;

в результате боевых действий, диверсий или террористических актов; средства предлагается взять из остатка в специальном фонде госбюджета (по состоянию на 1 января 2026 года), который сформируется за счет единого социального взноса на случай безработицы;

(по состоянию на 1 января 2026 года), который сформируется за счет единого социального взноса на случай безработицы; из предусмотренных на поддержку внутреннего спроса 1,175 млрд грн фактически использовали лишь около 702 млн грн — остальную сумму предлагают перенаправить на компенсации.

Порядок выплат будет разрабатывать Кабмин

Авторы законопроекта подчеркивают, что документ создает лишь правовую основу, тогда как подробный механизм должен утвердить Кабинет министров. Правительство должно будет разработать:

перечень товаров, стоимость которых подлежит компенсации;

порядок подтверждения факта повреждения или уничтожения имущества ;

; процедуру расчета размера выплат ;

; меры предотвращения двойного возмещения (если бизнес уже получил страховые выплаты или помощь из других источников).

Авторы инициативы убеждены, что 50% компенсации поможет бизнесу восстановить оборотные средства, закупить новую продукцию и сохранить рабочие места. Однако итоговая эффективность программы полностью будет зависеть от того, насколько прозрачной и быстрой сделает процедуру подтверждения убытков правительство.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы, участвующие в программе "Национальный кэшбэк", в августе получат выплаты за май и июнь, но не одной суммой, а двумя отдельными траншами. Реестр начислений за май уже сформирован, а после завершения этих выплат сформируют реестр за июнь, поэтому за два месяца можно получить до 6000 грн, если за каждый месяц был накоплен максимальный кэшбэк.

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