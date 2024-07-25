Прогнозы ухудшились, но не все: что будет с ценами и курсом доллара в Украине до конца года

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз инфляции на конец 2024 года. Ожидается, что вместо 8,2% рост потребительских цен составит 8,5%. В то же время, украинцам уже не следует ожидать большего падения гривни. А прогнозы по восстановлению экономики страны в целом даже улучшились.

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Об этом свидетельствуют данные обновленного макропрогноза НБУ на 2024-2026 годы. В Нацбанке подчеркнули, что ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития Украины остается полномасштабная война. OBOZ.UA выбрал основное из ожиданий Нацбанка.

Цены в Украине: рост будет заметным, но улучшение не за горами

По обновленному прогнозу НБУ инфляция на конец года составит 8,5%. Для сравнения, по итогам июня-2024 рост цен в годовом измерении составил 4,8%. То есть повышение цен до конца года будет довольно заметным.

Впрочем, в дальнейшем темпы роста цен будут оставаться умеренными, считают в НБУ. Так, уже в 2025 году инфляция замедлится до 6,6%.

А вот возвращения инфляции в целевой коридор Нацбанк ожидает не раньше 2026 года. "В 2026 году вместе с постепенной нормализацией функционирования экономики и улучшением ситуации в энергетике инфляция вернется к цели НБУ в 5%", – отмечают в регуляторе.

Курс доллара: НБУ намекает, что резкой девальвации не будет

Нацбанк в Украине не дает прямых прогнозов касательно курса гривни к доллару, евро или другим иностранным валютам. Однако, как заявил во время презентации обновленных прогнозов глава НБУ Андрей Пышный, "банковская система обладает достаточным потенциалом, чтобы обеспечить потребность правительства во внутренних заимствованиях". Но для этого, по его словам, "важно контролировать ожидания по инфляции и девальвации".

Как объясняет старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Юрий Гайдай, это фактически это заявление означает, что гривня останется устойчивой. "Простыми словами – более активной девальвации гривни ожидать не стоит", – отметил экономист.

Он также обратил внимание на то, что НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 13%. Это также свидетельствует о сосредоточенности регулятора на удержании инфляции. "Гривневые активы должны оставаться привлекательными", – добавил Гайдай.

ВВП будет расти быстрее, чем ожидалось

Нацбанк несколько улучшил прогноз экономического роста на 2024 год – до 3,7% годового роста ВВП. Это объяснили лучшими, чем прогнозировалось, результатами первого квартала (январь-март).

Кроме того, в НБУ отметили расширение бюджетных стимулов и развитие распределенной генерации, в том числе при поддержке программ кредитования. В последующие годы ситуация продолжит постепенно улучшаться, считает регулятор.

"В дальнейшем темпы роста реального ВВП ускорятся до 4-5% в 2025–2026 годах... Экономическое восстановление будет продолжаться, хотя будет ограничено из-за влияния войны, в том числе значительных повреждений энергосистемы", – отметили в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, по расчетам Министерства экономики, Украине не хватает рабочих рук, чтобы обеспечить выполнение плана по росту ВВП. Так, чтобы экономика страны восстанавливалась на 7% ежегодно, до 2030 года нужно найти дополнительные 4,5 млн работников.

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