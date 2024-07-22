Экономику Украины снедает кадровый голод: нужно найти миллионы рабочих рук

Украине не хватает рабочих рук, чтобы обеспечить выполнение плана по росту валового внутреннего продукта (ВВП). Так, чтобы экономика страны восстанавливалась на 7% ежегодно, до 2030 года нужно найти дополнительные 4,5 млн работников. Однако из-за войны их количество падает.

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О неутешительных тенденциях на рынке труда заявила замминистра экономики Украины Татьяна Бережная. "По предварительным расчетам, для того чтобы обеспечить ежегодный рост КПН к 2030 году на 7% нам нужно 4,5 млн работников дополнительно", – констатировала она.

В ведомстве признают, что демографическая ситуация в Украине и проблемы с наличием трудовых ресурсов уже стали одним из ключевых факторов существенного влияния на экономику. И в будущем эта тенденция не изменится.

Одной из причин кадрового голода и структурной безработицы стал выезд украинцев за границу из-за войны. Кроме того, перекосы на рынке труда возникают и из-за внутренней миграции.

Если в 2021 году официальный рынок труда насчитывал 11,5 млн работников, то в 2023-м эта цифра уменьшилась до 9 млн официально трудоустроенных, подсчитали в Минэкономики. Чтобы улучшить ситуацию государство пытается внедрить программы переквалификации и найти способы вернуть украинцев на родину.

Дефицит вынуждает пересматривать зарплаты

Дефицит рабочих заставляет бизнес в Украине обновлять зарплаты и изменять требования к соискателям, говорится в материале OBOZ.UA. Например, работодатели из-за дефицита мужчин на рынке труда активнее привлекают к работе женщин.

Такая тенденция затронула далеко не все профессии. Но по меньшей мере в 12 отраслях работы больше, чем тех, кто там хочет работать.

Лидером по дефициту является сфера "рабочие специальности". На одном из крупных кадровых порталов в ней количество вакансий с июля 2021-го по июль 2024-го возросло с 10,4 тыс. до 10,7 тыс. А количество резюме упало с 10,9 тыс. до 7,9 тыс.

Похожая ситуация и в розничной торговле, логистике, гостинично-ресторанном бизнесе и т.д. К примеру, в логистике в июле 2021-го было 8,3 тыс. резюме и 6,6 тыс. вакансий. А сейчас количество вакансий возросло до 7,1 тыс., а количество резюме – упало до почти 5,3 тыс.

А сразу в трех сферах (строительство, гостинично-ресторанный бизнес и водный транспорт) зарплаты выросли за год более чем на 40%. Это едва ли не рекордный показатель за последние годы.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным соцопросов, абсолютное большинство украинцев не удовлетворены уровнем своей зарплаты. А в целом довольны своей работой только 26% опрошенных.

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