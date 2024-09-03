В Украине будут урезать бюджетные расходы: нардепы поддержали законопроект о дополнительных 500 млрд грн на армию

Народные депутаты проголосовали за законопроект №11417 об увеличении расходов бюджета на оборону на 500 млрд грн – однако только в первом чтении. Документ, в частности, предусматривает сокращение либо отказ от новых бюджетных расходов на 25,5 млрд грн – к примеру, "лишних" средств Минсоцполитики.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил: "За" проголосовал 301 нардеп.

"Так как принято только первое чтение, то закон сейчас находится в том виде, в котором был подан правительством. Но до второго чтения его будут менять согласно тем рекомендациям, которые дал комитет", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: ко второму чтению законопроект будет готовиться по сокращенной процедуре. "Сократили сроки подачи правок в два раза. Готовим правки", – рассказал нардеп.

Где хотят взять дополнительные 500 млрд грн на армию

Как сообщила ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Росколана Пидласа ("Слуга народа"), дополнительные деньги на Силы Обороны собираются получить, в частности, за счет поступлений после увеличения налогов (около 30 млрд грн), а также сокращения либо отказа от новых бюджетных расходов на 25,5 млрд грн – к примеру, "лишних" средств Минсоцполитики. Она отметила:

еще около 115,4 млрд грн надеются получить от сокращение расходов по обслуживанию и погашению государственного долга;

около 216 млрд грн планируется привлечь от размещения облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ);

около 100 млрд грн от перевыполнения налогов и сборов;

около 12,7 млрд грн от поступлений от акцизов на топливо и табак.

"Важная норма "комитетской версии" законопроекта – предлагается изменить принцип распределения "военного НДФЛ" на три месяца 2024: сейчас только 25% идет в общий фонд госбюджета, предлагается увеличить эту долю до 59%, а по специальному фонду – до 41%. И отменить направление "военного НДФЛ" на Минстратегпром", – говорится в сообщении.

Как объяснила Пидласа, урезать в частности, хотят неиспользованные средства Минсоцполитики на 8,8 млрд грн. "План, заложенный в бюджете, превысил фактические расходы за 8 месяцев года", – объяснила депутат.

Также "под нож" хотят пустить пополнение Резервного фонда на 4,5 млрд грн – ведь "в августе правительство уже сделало перераспределение почти на 30 млрд грн в пользу Резервного фонда по программе обслуживания долга и др". А также:

11,2 млрд грн Минстратегпрома – "из программы "развития ОПК".

"Это средства так называемого "военного НДФЛ". В то же время, у министерства остаются средства на этой программе по общему фонду – предусмотрено 7,7 млрд грн в год + остаток накопленного с начала года "военного НДФЛ" по спецфонду – около 32 млрд грн", – уверила Пидласа.

1 млрд грн – сокращения из-за экономии средств в Минмолодежьспорта, Минцифры, Минкульте, Миносвиты, НАПК (по финансированию политических партий), Минреинтеграции, Минвосстановления, ЦИК (по выборам местных депутатов) и др.

662,2 млн грн из Государственной таможенной службы .

. 227,8 млн грн – сокращение расходы на содержание органов власти (СКМУ, Госпродпотребслужба, Госстат, ВАКС, Высший суд интеллектуальной собственности, Госгеонадра, Госслужба морского и водного транспорта, Госэнергоэффективности, Госагенство туризма, Госавиаслужба, ГАСУ, Агентство управления госдолгом, Госфин НАДС и другие).

Впрочем, признала Пидласа, придется возобновить расходы на обслуживание государственного долга на 14,9 млрд грн – "потому что в августе (после регистрации законопроекта) 24,5 млрд грн было направлено по обслуживанию долга на Резервный фонд Государственного бюджета".

Кроме того, была создана новая субвенция для органов местного самоуправления на питание учащихся начальных классов. Ее размер составил 2 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, с 1 сентября в Украине вступили в силу новые ставки акцизного налога на топливо. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

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