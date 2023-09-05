Прогноз по доллару сбывается: сколько стоит валюта в Украине

Украинские банки снизили курс наличного доллара. Утром 5 сентября его выставили на уровне 37,3/38 грн (покупка/продажа). Это на 15 коп. ниже в покупке, чем было днем ранее, и на 10 коп. – в продаже. Что соответствует данным ранее самыми банкирами прогнозам.

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Среди больших банков самый высокий курс в покупке установил Креди Агриколь Банк – 37,4 грн. За ним следуют:

Укрэксимбанк, ПУМБ – 37,25 грн;

Укрсиббанк – 37,2 грн.

Самый низкий курс определил OTP Bank – 36,6 грн. Далее идут:

Универсал Банк – 36,8 грн;

Укргазбанк, Ощадбанк – 37 грн;

ПриватБанк – 37,05 грн.

Дороже всего покупает американскую валюту Креди Агриколь Банк – 38,4 грн. А также:

Укрэксимбанк – 38,05 грн;

ПУМБ, Универсалбанк – 38 грн;

Укрсиббанк, Ощадбанк – 37,95 грн.

Дешевле всего – OTP Bank, 37,5 грн. За ним:

ПриватБанк – 37,65 грн;

Укргазбанк – 37,7 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

А вот на черном рынке доллар подорожал. Здесь его курс установили на уровне 37,7/37,84 грн (покупка/продажа), что:

на 9 коп. больше в покупке, чем было днем ранее;

на 4 коп. – в продаже.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Какой курс прогнозировали банкиры

Банкиры же на текущей неделе (4-10 сентября) ожидают курс доллара на уровне 37,5-38,5 грн. Ежедневные колебания не должны превышать 30-50 коп. – как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления.

Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: на этой неделе рынок будет занят адаптацией под предстоящее возвращение плавающего курса.

"Рынок будет банально подстраиваться под грядущие изменения. Поэтому мы предполагаем незначительную и непрочную "курсовую качку". Однако коридор допустимых колебаний останется на уровне прошлой недели: 37,5-38,5 грн", – объяснил банкир.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что, по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, сейчас более разумным поведением для украинцев будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого, по его словам, целесообразнее вложиться в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

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